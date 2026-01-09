Pillan a dos narcos albaneses que protegían una tonelada de hachís con fusiles de guerra Kalashnikov en Algeciras

Una de las armas intervenidas en la operación. EP Cádiz

La Policía Nacional ha detenido a dos ciudadanos albaneses en Cádiz a los que sorprendió protegiendo un alijo de una tonelada de hachís con armas de guerra.

Según fuentes de la investigación, ambos portaban unos fusiles de asalto automáticos conocidos tipo Kalashnikov (AK-47) y estaban en una casa en la zona de Pelayo, en Algeciras.

La droga, detallan los agentes, habían llegado a Cádiz a través de playas de Algeciras y Tarifa, donde habría llegado las narcolanchas con el cargamento de hachís que guardaban los albaneses detenidos.

La actuación policial es el resultado de una investigación previa que permitió localizar un inmueble utilizado por la organización criminal como "guardería", término empleado en el argot policial para referirse a los lugares destinados a ocultar y custodiar grandes cantidades de droga.

Durante la intervención, los agentes detuvieron a dos individuos de origen albanés, encargados de la vigilancia del alijo, quienes disponían de tres fusiles Kalashnikov municionados, en perfecto estado de funcionamiento y con capacidad inmediata para abrir fuego.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Algeciras en la mañana del 9 de diciembre, decretándose su ingreso en prisión.

El empleo de este tipo de armamento por parte de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas reviste "una especial gravedad" en el Campo de Gibraltar, una zona "especialmente sensible" por su carácter estratégico dentro de las rutas del narcotráfico.

En los últimos meses, la Policía ha constatado un incremento de la violencia y del uso de armas de fuego por parte de estas redes criminales para proteger grandes alijos de hachís y cocaína, tanto frente a la acción policial como ante posibles bandas rivales.

Esta circunstancia ha puesto de manifiesto la creciente especialización, capacidad operativa y dimensión internacional de estas organizaciones, así como el elevado riesgo que suponen para la seguridad ciudadana y para la integridad de los agentes que combaten el narcotráfico.

Para la Policía, esta actuación supone "un importante golpe" a las organizaciones criminales que operan en la zona y "reafirma el firme compromiso" de este Cuerpo en la lucha contra el crimen organizado en el Campo de Gibraltar.