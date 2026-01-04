Cinco municipios de Cádiz reciben el mensaje masivo 'EsAlert' debido a la borrasca Francis

Imagen de la situación de Jimena de la Frontera. Ayuntamiento de Jimena de la Frontera. Sevilla

Las claves nuevo Generado con IA Cinco municipios de Cádiz (Los Barrios, Castellar, San Roque, Jimena y San Martín del Tesorillo) recibieron el mensaje masivo 'EsAlert' por la borrasca Francis. La Agencia de Emergencias de Andalucía envió la alerta a los móviles tras activarse el aviso naranja por fuertes precipitaciones según la Aemet. Jimena de la Frontera quedó incomunicada por el desbordamiento del río Hozgarganta y carreteras intransitables. También se han visto afectados 27 municipios en Málaga y el municipio de Matalascañas (Huelva), donde hubo graves daños materiales y rescates por inundaciones.

Los municipios gaditanos de Los Barrios, Castellar, San Roque, Jimena y San Martín del Tesorillo han recibido la tarde de este domingo 4 de enero el mensaje masivo EsAlert debido al paso de la borrasca Francis.

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), perteneciente a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencia ha remitido la alerta a los móviles de los habitantes de las citadas localidades.

A través de un mensaje en su red social, el consejero Antonio Sanz, ha informado de que la decisión llega después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) diese el aviso naranja por las fuertes precipitaciones en la zona.