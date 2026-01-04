Imagen de la situación de Jimena de la Frontera.

Jimena de la Frontera.

Andalucía

Cinco municipios de Cádiz reciben el mensaje masivo 'EsAlert' debido a la borrasca Francis

Una de las localidades más afectadas ha sido Jimena de la Frontera, en la que el río Hozgarganta se ha desbordado. También se han visto afectadas zonas de Huelva y Málaga.

Sevilla
Cinco municipios de Cádiz (Los Barrios, Castellar, San Roque, Jimena y San Martín del Tesorillo) recibieron el mensaje masivo 'EsAlert' por la borrasca Francis.

La Agencia de Emergencias de Andalucía envió la alerta a los móviles tras activarse el aviso naranja por fuertes precipitaciones según la Aemet.

Jimena de la Frontera quedó incomunicada por el desbordamiento del río Hozgarganta y carreteras intransitables.

También se han visto afectados 27 municipios en Málaga y el municipio de Matalascañas (Huelva), donde hubo graves daños materiales y rescates por inundaciones.

Los municipios gaditanos de Los Barrios, Castellar, San Roque, Jimena y San Martín del Tesorillo han recibido la tarde de este domingo 4 de enero el mensaje masivo EsAlert debido al paso de la borrasca Francis.

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), perteneciente a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencia ha remitido la alerta a los móviles de los habitantes de las citadas localidades.

A través de un mensaje en su red social, el consejero Antonio Sanz, ha informado de que la decisión llega después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) diese el aviso naranja por las fuertes precipitaciones en la zona.

Intervención del CPB Málaga en Estepona.

Sanz ha pedido extremar la prudencia, así como seguir las indicaciones del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia e Interior de la Junta de Andalucía.

Asimismo, el consejero ha pedido a la ciudadanía de la zona que no crucen zonas anegadas ni transiten por zonas próximas a cauces o ríos. Además, Sanz ha precisado que, en caso de inundación, los vecinos suban a las partes más altas de las casas.

Uno de los municipios más afectados de la provincia ha sido Jimena de la Frontera. Esta localidad ha quedado completamente incomunicada después de que el río Hozgarganta se desbordara y las carreteras que conectaban con el municipio quedaran intransitables.
Otra de las provincias afectadas está siendo Huelva. El municipio de Matalascañas ha sufrido graves daños materiales en su paseo marítimo debido al temporal. Además, dos personas han tenido que ser rescatadas después de que sus casas se anegaran.
Además, 27 municipios de la provincia de Málaga han recibido el mensaje de EsAlert por las fuertes precipitaciones. La Aemet ha activado el aviso rojo en la comarca del Sol y Guadalhorce.
Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido a través de sus redes sociales que los ciudadanos no crucen zonas anegadas y eviten desplazamientos innecesarios.