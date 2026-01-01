Heridas cinco personas al salirse su coche de la calzada y chocar con una farola en Las Gabias (Granada)

El Hospital Universitario San Cecilio, ubicado en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada. Junta de Andalucía

Cinco personas han resultado heridas tras salirse de la calzada un coche y chocar contra una farola en Las Gabias (Granada). El accidente ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana en la calle Lepanto del municipio granadino. Los heridos son dos hombres de 18 y 24 años y tres mujeres de 20, 28 y 29 años, todos trasladados al Hospital Universitario San Cecilio de Granada. Al lugar acudieron Policía Local, Guardia Civil y sanitarios del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Cinco personas han resultado heridas tras salirse de la calzada el vehículo en el que circulaban y colisionar contra una farola en Las Gabias (Granada) este jueves, 1 de enero, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, en un comunicado.

El aviso del accidente ha llegado al 112 alrededor de las 6.30 horas de la mañana de este primer día de 2026. En la llamada alertaban de que un turismo se había salido de la calzada en la calle Lepanto del citado municipio granadino y había chocado contra una farola.

La sala coordinadora informó de dicho suceso a la Policía Local, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a la Guardia Civil.

Los sanitarios desplazados al lugar han confirmado que el suceso se ha saldado con un total de cinco heridos, que son, en concreto, dos hombres de 18 y 24 años de edad y tres mujeres de 20, 28 y 29 años, y todos ellos han sido trasladados al Hospital Universitario San Cecilio de Granada.