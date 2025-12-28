Un amplio dispositivo busca a un motorista arrastrado por el agua en un arroyo de Íllora (Granada)

Las claves nuevo Generado con IA Un motorista ha desaparecido tras ser arrastrado por la corriente al intentar cruzar un arroyo en Íllora, Granada. El dispositivo de búsqueda incluye Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil, drones y un helicóptero, debido a la dificultad del terreno por el caudal del agua. El desaparecido es un joven vecino de Zujaira, que circulaba con otros dos motoristas en el momento del suceso. En Alhaurín el Grande, Málaga, también se busca a dos hombres desaparecidos tras ser arrastrados por la corriente durante el temporal que ha dejado fuertes lluvias en la zona.

Un amplio dispositivo conformado por la Guardia Civil, Bomberos y Protección Civil busca desde esta mañana a un motorista que ha desaparecido tras ser arrastrado por la corriente de agua cuando intentaba cruzar un arroyo en el término municipal de Íllora (Granada).



Según han informado fuentes de la Guardia Civil y el alcalde de la localidad, Antonio Salazar, el suceso ha tenido lugar entre las 10:30 y las 11:00 horas de este domingo, momento en el que se ha activado la voz de alarma.



El hombre trataba de atravesar con su motocicleta el arroyo de la Cañada, en una zona conocida como la Sierra de Parapanda, cuando la fuerza del agua lo ha arrastrado corriente abajo.

Según los primeros datos, el desaparecido circulaba junto a otros dos motoristas en el momento en el que sucedieron los hechos.



La Guardia Civil ha desplegado un importante operativo de búsqueda que incluye patrullas de Seguridad Ciudadana y especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), que ya se encuentran sobre el terreno batiendo la zona.



Para reforzar el rastreo, el instituto armado ha movilizado al equipo Pegaso, especializado en el uso de drones para la búsqueda aérea, y ha activado un helicóptero de la Unidad Aérea que se dirige al lugar para apoyar desde el aire las labores de localización de esta persona.



En el dispositivo participan también efectivos de los Bomberos del Consorcio Provincial y de Protección Civil, que trabajan en un terreno complicado debido a que, según ha confirmado el regidor de Íllora, por el cauce "todavía baja bastante agua", lo que dificulta las tareas de acceso y rastreo.



Según adelanta el periódico 'Ideal', el desaparecido es un joven vecino de la localidad de Zujaira, perteneciente al municipio de Pinos Puente.

Otros dos desaparecidos en Alhaurín el Grande

Dos hombres también han desaparecido en Alhaurín el Grande en las últimas horas, en mitad del temporal que ha azotado la provincia de Málaga y que llevó a la Aemet a activar el aviso rojo ante la previsión de superar los 120 litros por metro cuadrado en 12 horas en algunos puntos.

El alcalde del municipio, Anthony Bermúdez, ha confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga que la Guardia Civil mantiene un dispositivo de búsqueda para localizar a dos vecinos que, según las primeras informaciones, podrían haber sido arrastrados por la corriente cuando viajaban en una furgoneta.

Se trata de dos varones de en torno a 50 años de edad y vecinos del pueblo, que habrían desaparecido en el entorno del río Fahala, donde precisamente ha sido localizado el vehículo en el que se encontraban. Los dos hombres vestían chaquetas de color verde oliva en el momento de la desaparición.

Este enclave fue uno de los puntos más castigados por las lluvias durante el episodio de inestabilidad. Según la red Hidrosur, en la estación situada en el Fahala se llegaron a registrar 134,7 litros por metro cuadrado.