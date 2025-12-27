Muere un joven de 26 años al salirse de la calzada su turismo en la A-92 en Santa Fe

Las claves nuevo Generado con IA Un joven de 26 años ha fallecido en un accidente de tráfico en la autovía A-92 a la altura de Santa Fe, Granada. El accidente ocurrió alrededor de la medianoche cuando el turismo se salió de la calzada y cayó en un descampado. Al lugar acudieron efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, Guardia Civil de Tráfico y Parque de Maquinaria, que solo pudieron certificar la muerte del conductor.

Un joven de 26 años ha perdido la vida en un accidente de tráfico registrado esta medianoche en la autovía A-92, a su paso por la localidad granadina de Santa Fe, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El siniestro ha tenido lugar en el kilómetro 233 de la autovía A-92 en sentido Sevilla, al filo de la medianoche, cuando en el 1-1-2 se recibió la llamada de un testigo informando del accidente. En ella alertaba de la gravedad del estado del conductor tras salirse de la vía el turismo y caer en un descampado.

Hasta el lugar se desplazaron entonces efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Guardia Civil de Tráfico y Parque de Maquinaria.

Los servicios sanitarios no pudieron más que certificar el fallecimiento del conductor del turismo, un conductor de 26 años de edad.