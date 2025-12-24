Andalucía usará Inteligencia Artificial para detectar cáncer de mama y pone en marcha la tarjeta sanitaria en el móvil

Cuando la investigación sale del laboratorio: un recorrido por la ciencia que marcó 2025

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) será el centro de la "revolución digital" que quiere hacer el Ejecutivo de Juanma Moreno. Más inteligencia artificial, una sola aplicación para acceder a todos los servicios, tarjeta digital en el móvil...

La estrategia, explicó este martes el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, tendrá una inversión de 316 millones de euros. Con ese dinero se quiere "transformar y modernizar" el SAS, un sistema, recordó, que "se creó hace 30 años".

En estas tres décadas, Andalucía ha cambiado. Sus vecinos también, así como sus enfermedades y la forma en que se tratan. Por eso, indicó Sanz, también tiene que cambiar el SAS, para adaptarse al presente y prepararse para el futuro.

Para esa digitalización, el Gobierno andaluz va a poner en marcha programas que garanticen la accesibilidad a los datos de los andaluces así como el uso de inteligencia artificial para la gestión de información.

Según informó Sanz, esta "revolución" del SAS llegará de la mano de seis programas digitales: analítica avanzada, ciberseguridad, gestión del cambio y capacitación, gestión y soporte, infraestructura tecnológica y sistemas de información.

Tarjeta sanitaria

Entre los proyectos estrella de esta apuesta por lo digital hay dos iniciativas: la tarjeta sanitaria digital y las alertas de gestión.

Según explicó el consejero de Sanidad, con la primera los andaluces podrán ir a su médico o su farmacia sin tener que llevar una tarjeta física en la cartera. Todo estará en su móvil.

Eso no quiere decir que se eliminen las tarjetas físicas. Seguirán funcionando, aclaró el consejero de Sanidad. Pero para quienes prefieran usar solo el móvil y quitarse papeles de en medio, estará esa opción digital y más sencilla.

La segunda iniciativa tiene que ver con las notificaciones. Hasta ahora se comunica por teléfono o email a los pacientes. Pero hay veces, señalan fuentes de la Consejería de Sanidad, que puede pasar que los usuarios cambien de móvil o que no vean la notificación en el correo.

Por eso, y gracias a la digitalización, señaló Sanz, se quiere crear una aplicación directa de comunicación para la gestión de citas y tratamientos de pacientes crónicos.

Así se evita, explicó el consejero, que se pasen citas como ocurrió en los fallos del sistema de cribado de cáncer de mama. Para esta dolencia, además, el SAS tendrá inteligencia artificial para poder detectar casos en fase temprana.

Así, la nueva Estrategia de Salud Digital de Andalucía (ESDA) para el periodo 2025-2030, que contará con una inversión de 316,5 millones de euros, "marcará el uso de la Inteligencia Artificial y la gestión avanzada de datos como elementos centrales en la organización del sistema sanitario público", señalan desde el Gobierno andaluz.

La ESDA fija cuatro objetivos generales. El primero es aprovechar el valor del dato sanitario para una toma de decisiones más eficiente. El segundo se centra en la transformación digital del SAS, con el refuerzo de sus capacidades técnicas y organizativas.

El tercero busca impulsar la innovación dentro del ecosistema sanitario andaluz, f"acilitando el desarrollo de iniciativas digitales, mientras que el cuarto pone el foco en mejorar la calidad asistencial a través de procesos más ágiles y accesibles".

Estos objetivos se traducen en medidas concretas como la ampliación del acceso de la ciudadanía y de los profesionales a los servicios sanitarios por vía digital, el desarrollo de herramientas de atención personalizada y proactiva, "el refuerzo de la gestión de riesgos en salud pública mediante soluciones tecnológicas y la mejora de la seguridad digital del sistema sanitario".

La estrategia se estructura en seis programas digitales corporativos: analítica avanzada, ciberseguridad, gestión del cambio y capacitación del personal, gestión y soporte, infraestructura tecnológica y sistemas de información.

Estos programas "agrupan iniciativas ya existentes y nuevas actuaciones que se desplegarán de forma progresiva durante los próximos cinco años", explican desde el Gobierno andaluz.

La Junta subraya que la Estrategia de Salud Digital está alineada con la Estrategia de Salud de Andalucía 2030, con la que se coordinará tanto en su diseño como en su aplicación. El objetivo es que la digitalización funcione como un instrumento operativo al servicio de las políticas sanitarias ya definidas, y no como un fin en sí mismo, añaden las mismas fuentes.

Con esta inversión, el Ejecutivo andaluz pretende avanzar en la reorganización tecnológica del sistema sanitario, en un contexto marcado por el aumento de la demanda asistencial y la necesidad de mejorar la eficiencia en la gestión de recursos.