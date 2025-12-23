Preocupación en la Junta al duplicarse la tasa de gripe en solo diez días: de 38 a 79 casos por cada 100.000 personas

Las claves nuevo Generado con IA La tasa de gripe en Andalucía se ha duplicado en diez días, pasando de 38 a 79 casos por cada 100.000 habitantes. La Junta muestra preocupación por el adelanto del pico de gripe y anima a la vacunación, especialmente en mayores y niños. Más de 1,86 millones de andaluces ya han recibido la vacuna de la gripe y la campaña de vacunación continuará con nuevas iniciativas en centros comerciales y sin cita previa. También se recomienda la vacunación contra la COVID y el VRS, mientras se evalúa la continuidad de la recomendación del uso de mascarillas tras el 8 de enero.

La tasa de gripe se ha duplicado en Andalucía en solo 10 días. Así lo ha explicado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias Antonio Sanz, quien ha detallado que esa cifra ha pasado de 38 casos por cada cien mil habitantes el pasado 8 de diciembre y hoy es de 79.

Ese pico de gripe, que normalmente llega más tarde, cuando las Navidades y las reuniones sociales y familiares ayudan a la transmisión de la enfermedad, preocupa en la Junta, que ha animado a que los andaluces se vacunen.

Así, Sanz ha subrayado la necesidad de "protegernos, proteger a los mayores y a los niños, que son los más vulnerables, ante la gripe y el resto de enfermedades respiratorias asociadas al invierno".

"Hasta ahora, la campaña de vacunación ha ido muy bien y hemos superado la vacunación del año pasado en poco más de dos meses de campaña. Hasta este lunes, más de 1,86 millones de andaluces ya han recibido la vacuna de la gripe", ha recalcado el consejero de Sanidad.

Sanz ha recordado que tras las vacaciones de Navidad se retomarán los miércoles sin cita para vacunarse. Además, ha anunciado que se "potenciarán" medidas que saquen a la enfermería a la calle, como lo fue la iniciativa de salir a vacunar en centros comerciales y zonas de gran afluencia.

Covid

"En esta época, confluyen todos los virus respiratorios. Por eso, también es conveniente que los grupos diana se vacunen frente a la COVID. Hasta ahora, 763.899 personas han recibido esta vacuna", ha explicado Sanz.

En cuanto al virus respiratorio sincitial (VRS), que es el causante de la bronquiolitis, ya están inmunizados 39.884 lactantes, lo que supone una cobertura en lactantes nacidos desde 1 abril del 94,6%.

En relación a la recomendación del uso de mascarillas, el consejero Antonio Sanz ha advertido de que a partir del 8 de enero, fecha hasta la que está vigente la orden que desarrolla la recomendación, se analizará la necesidad o no de que se mantenga en función de cómo va la evolución de la epidemia de gripe, que este año se ha adelantado varias semanas.