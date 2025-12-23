La "mejor versión" de Juanma Moreno, en un vídeo por Navidad: con jersey navideño y como doble de Baltasar

Una imagen del vídeo de Juanma Moreno para felicitar la Navidad a los andaluces. Cedida

Las claves nuevo Generado con IA Juanma Moreno felicita la Navidad a los andaluces con un vídeo en el que pide sacar "la mejor versión de uno mismo" durante las fiestas. En el vídeo, Moreno aparece con un jersey navideño y coloca una figura de Baltasar en un belén, haciendo un guiño a su papel como rey Baltasar en la Cabalgata de Sevilla. El mensaje central del vídeo anima a vivir la Navidad con optimismo y cercanía, mostrando también otros personajes que se encuentran con su "yo navideño". El presidente andaluz refuerza su deseo de unidad y positividad en estas fechas, y apunta a la importancia de mantener ese espíritu más allá de la Navidad.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha felicitado a los andaluces las Fiestas Navideñas en un vídeo en el que les pide que saquen "su mejor versión por Navidad".

En el mismo, publicado por el PP andaluz y por el propio Juanma Moreno en sus redes sociales, Moreno muestra su "yo navideño", enfundado en un jersey típico de estas fiestas y colocando en un belén una figura en menor tamaño del rey Baltasar: "Ea, dos baltasares, el doble de magia".

Precisamente el presidente andaluz encarnará este año al rey Baltasar el próximo 5 de enero por las calles de Sevilla en la Cabalgata, de ahí el guiño hacia el rey de Oriente.

A continuación, remarca su mensaje con un deseo para todos: "Ese es nuestro propósito para estas fiestas. Si en Navidad aparece nuestra mejor versión, ¿te imaginas que no se marchara nunca?".

Es una voz en off final la que concluye el vídeo con una recomendación que resume el mensaje: "Esta Navidad sé tu mejor versión".

En Navidad aparece nuestra mejor versión y ojalá no se marchase nunca, ¿a que sí?



¡Feliz Navidad! pic.twitter.com/OdfngmCM39 — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) December 23, 2025

Además de a Juanma Moreno en el vídeo, con una duración de 2,25 minutos, aparecen varias personas con poco espíritu navideño acompañadas de su doble navideño que anima a vivir estas fechas de otra manera.

Es el caso de Ramón, un andaluz que vive solo y que se levanta de la cama al escuchar el ruido de la tostadora y cafetera. Su sorpresa llega cuando se encuentra a su otro Ramón, con su mismo físico pero sonriente y afeitado, preparándole el desayuno.

Mientras tanto una voz de fondo asegura que: "Cada Navidad recibimos la noticia de alguien muy especial, nuestro yo navideño".

El vídeo muestra cómo Ramón se encuentra con su otro yo: "Ya estoy por aquí, Ramón. Te hacía falta, me parece. Bueno, siéntate que estás en tu casa. ¿El cafelito con leche, no?", bromea.

"Sí claro, con leche", le contesta con perplejidad. Tras desayunar, salen a pasear y otro doble de un camarero le invita a acudir a su bar: "Ramón, pásate luego que hoy hacemos migas".

Durante el paseo, el 'Ramón Navideño' le suelta otra frase con la que quiere sentenciar: "A veces, Ramón, lo más importante no es con quién estás de acuerdo sino a quién tienes cerca. ¿Eso es lo más importante, no te parece?".

En términos políticos, con este mensaje parece que Juanma Moreno quiere también lanzar su propio deseo de cara a las próximas elecciones andaluzas.

En esta versión de 'Un Cuento de Navidad', tras el paseo de Ramón aparece en la escena una pareja de jóvenes que se besa mientras ríe. Y la doble de la chica le dice a su novio: "Mira que bien estás ahí, Julio, hijo".

Posteriormente, vuelven a irrumpir las dos versiones de Ramón mientras ven un belén y en el momento de la despedida aparece Juanma Moreno y su doble navideño, uno vestido uno con chaqueta y bufanda y otro enfundado en un típico jersey de las Pascuas.

Es cuando el 'Ramón Navideño' exclama: "¡Mira quién viene por ahí!", refiriéndose al presidente andaluz que coloca una imagen más pequeña del rey Baltasar al lado de su figura parafraseando el papel que jugará el próximo 5 de enero y pidiendo a los andaluces que saquen su mejor versión, como la de Ramón.