Macro oposiciones en Andalucía: Salud oferta más de 10.000 plazas para Sanidad y más de 3.000 para la Junta

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno andaluz ha anunciado la convocatoria de más de 10.000 plazas para el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en 2025. De las plazas ofertadas para el SAS, 1.532 serán para nuevas infraestructuras y 732 para ampliar servicios como salud bucodental infantil, salud mental y atención a la mujer. El 40% de los nuevos profesionales del SAS se destinarán a atención primaria, buscando retener y atraer talento con estabilidad laboral. La Junta de Andalucía también convoca 3.422 plazas para la Administración general, reservando un 10% para personas con discapacidad.

El Gobierno andaluz ha anunciado este martes dos grandes procesos de oposiciones. Uno, para el Servicio Andaluz de Salud (SAS), donde se ofertarán más de 10.000 plazas; otro, para la Administración general de la Junta, con más de 3.000 plazas.

En el primer caso, ha anunciado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, se convocan hasta 10.289 plazas para el SAS, algo que, ha señalado el titular de Salud, es "clave para la planificación de recursos humanos", pero también para "mejorar la calidad asistencial" para el ciudadano.

Esas más de 10.000 plazas que se sacan a oposición y que corresponden al año 2025, se suman a las 22.000 que se han convocado y que se corresponden a los años 2022, 2023 y 2024.

Sanz ha explicado que, dentro de esas más de 10.000 plazas que se convocan ahora para el SAS, 1.532 será para dotar de personal a las nuevas infraestructuras que han de inaugurarse en Andalucía hasta el mes de marzo. Son 22, ha detallado el consejero.

Además, 732 profesionales serán para la ampliación de carteras de servicios, especialmente en salud bucodental infantil, unidades de residencia, cronicidad, atención a la mujer, violencia de género, plan de diabetes, cuidados paliativos, salud mental, tratamientos CAR, trasplante pulmonar y programas farmacéuticos.

Atención primaria

La apuesta del nuevo personal de salud estará dedicado, sobre todo, a la atención primaria. Ahí irá el 40 por ciento de quienes se incorporen en los procesos de selección anunciados.

"El objetivo es retener y atraer talento mediante ofertas de empleo público que ofrezcan estabilidad y cobertura a nuevas carteras de servicios, terapias e infraestructuras", ha señalado el consejero.

Además, la Junta convoca para el año que viene 3.422 plazas para la Administración general. Son 1.578 plazas de personal funcionario y 1.744 de laboral, "siempre reservando 10 por ciento para personas con discapacidad", ha indicado la conejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social.

En el reparto de plazas acordado con los sindicatos "incluye 2.566 de turno libre y 856 de promoción de funcionarios como laborales", ha detallado la también portavoz del Gobierno andaluz.