La denunciante por acoso a un alto cargo del PSOE asegura que la llamaron "enchufada" y pusieron en duda su relato

Las claves nuevo Generado con IA La denunciante acusa al secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio, de insinuar que fue contratada por enchufe y de cuestionar su denuncia de acoso laboral. Amparo Rubiales, expresidenta de honor del PSOE sevillano, habría puesto en duda el relato de la denunciante sobre el acoso supuestamente sufrido por Demetrio Pérez. La trabajadora señala que se mencionó a Juan Espadas como su 'padrino' y que desde la reunión con Recio, el objetivo fue proteger a Demetrio Pérez. El PSOE ha presentado una querella por injurias y calumnias contra la denunciante y declina hacer más valoraciones sobre el caso.

La mujer que ha denunciado al socialista Demetrio Pérez por acoso laboral en la Diputación de Sevilla -como adelantó EL ESPAÑOL- asegura que el secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio, le insinuó: "¿Encima que estás enchufada ahora vienes con esto?"

Así lo señalan los escritos que acompañan la denuncia interpuesta por esta trabajadora de la Diputación de Sevilla en los que también acusa a Amparo Rubiales, quien fuera presidenta de honor de los socialistas sevillanos, de poner en duda su relato sobre el acoso que asegura que sufrió.

La denuncia y demás documentos, a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, recoge que Recio le habría preguntado a la denunciante: "Contesta con un sí o con un no, ¿no es cierto que a ti se te contrató porque el compañero Juan Espadas nos pidió el favor y no en un proceso de mérito y capacidad".

Siempre según el relato de la denunciante, "esto tal y como se estaba desarrollando se puede traducir como "¿encima que estás enchufada ahora vienes con esto?".

La mujer añade que prefiere no comentar cómo se contrata en la Diputación de Sevilla. "Voy a evitar hacer algún comentario sobre los procesos que seguís en diputación para cubrir los puestos de libre designación", señalan los documentos, que adelantó ABC.

Juan Espadas

La denunciante, en su relato de los hechos, también se duele de la mención a Juan Espadas, alcalde de Sevilla y exsecretario general del PSOE de Andalucía.

"Tampoco me pasó inadvertido que mencionaste a Juan Espadas como mi 'padrino', recordándome que quien veló por mí ya no tiene las responsabilidades orgánicas que tenía antes ni la fuerza para defenderme".

"Desde que me reuní contigo el 4 de marzo, tu único objetivo ha sido proteger a tu amigo Demetrio a cualquier precio", acusa también la mujer.

La denunciante carga también contra Amparo Rubiales, quien fuera presidenta de honor del PSOE de Sevilla y figura destacada del feminismo socialista, de la que asegura que puso en duda su relato de presunto acoso por parte de Demetrio Pérez, coordinador de Presidencia de la Diputación hispalense.

Tras dicha denuncia, se activó una comisión dentro del PSOE, relata la mujer, por la que se produjeron dos reuniones. En ellas, además de la impulsora de la querella estaban presentes, siempre bajo la versión de esta mujer, Amparo Rubiales y Rosario Andújar, que es la alcaldesa de Osuna y, además, parte de la Ejecutiva regional del PSOE que dirige María Jesús Montero.

La primera reunión fue en marzo. La segunda, en abril, señala en su escrito la denunciante. En la primera asegura, además, que Rubiales puso en duda lo que contaba sobre Demetrio Pérez.

De hecho, según su relato, la histórica socialista solo intervino una vez y fue para "poner en duda" el relato del presunto acoso laboral.

Desde el PSOE señalan que existe una querella por "injurias y calumnias" contra la trabajadora que ha denunciado a Pérez y ha declinado valorar la cuestión, según recogen diversos medios, como recoge Canal Sur. Este periódico ha tratado de recabar la versión del PSOE, sin resultado.