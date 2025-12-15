Agentes de la Guardia Civil acusan al Gobierno de abandonarlos ante el narco: "¿Cuántos tienen que asesinar?"

Las claves nuevo Generado con IA La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) acusa al Gobierno de dejarlos desprotegidos ante el aumento de la violencia y número de narcos, especialmente en Andalucía. La AUGC denuncia la falta de hasta 25.000 agentes en España y miles solo en Andalucía, lo que dificulta la lucha contra el narcotráfico y la atención a los avisos por alijos de droga. Reclaman el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo y la declaración de Cádiz como zona de especial singularidad para endurecer penas y mejorar la protección penal. Alertan de la obsolescencia de las embarcaciones, la falta de formación específica y de material adecuado, lo que agrava el riesgo en intervenciones contra narcolanchas y organizaciones criminales.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha acusado al Gobierno central de "abandonarlos" frente a los narcos que crecen "de forma exponencial". "¿Cuántos guardias civiles o policías más tienen que ser asesinados?", se han preguntado.

La organización ha señalado, además, que en España faltan miles de agentes de la Guardia Civil para poder hacer frente a los traficantes de droga.

"En Andalucía faltan miles de guardias civiles. Esta carencia multiplica las dificultades a las que nos enfrentamos, por ejemplo, en la atención a los avisos por alijos de droga, especialmente en provincias como Huelva y Cádiz", ha explicado el secretario provincial de la AUGC en Huelva, Lucas Lavilla.

En toda España, estiman desde esta organización, creen que pueden faltar hasta 25.000 agentes de la Guardia Civil.

"Los compañeros no pueden hacer absolutamente nada sin medios", ha añadido Lavilla, quien ha señalado que la situación se agrava cuando, además, no cuentan con protocolos para algunas situaciones como cuando "una lancha accede por un río".

Profesión de riesgo

"No sabemos qué más tiene que ocurrir en España ni cuántos guardias civiles o policías más tienen que ser asesinados para que, por ejemplo, se nos reconozca como profesión de riesgo", ha advertido Lavilla.

Mientras el Gobierno central y el Ministerio del Interior los "abandona" y no dota de personal o protocolos a la Guardia Civil, los narcos viven un "exponencial aumento" en Andalucía, donde además se adaptan a las nuevas tecnologías.

Además de formar más agentes, la AUGC cree que hay que tomar más medidas. Una sería, ha señalado Lavilla, declarar "zona de especial singularidad" en Cádiz.

Esta figura, según han asegurado, permitiría una mayor protección penal y la aplicación de los tramos más altos del Código Penal para determinados delitos relacionados con el narcotráfico, incluyendo el denominado "estaqueo" y a todas las personas que colaboran con estas organizaciones criminales, un aspecto que consideran "básico".

Desde la Asociación han alertado de que no se están dotando los "medios necesarios", que las plantillas se encuentran "muy por debajo de lo requerido" y que no existe una protección penal "suficiente" que contribuya a reducir la "inseguridad" a la que se enfrentan los guardias civiles.

En este contexto, Huelva es la principal provincia señalada por los agentes como uno de los focos del narcotráfico en Andalucía.

Así, según los datos aportados por la AUGC, durante el año 2025, la droga incautada en Huelva en grandes operativos ha ascendido a unos 42.000 kilogramos de hachís y 3.200 kilogramos de cocaína.

Asimismo, han resaltado el aumento de armas intervenidas durante este año en la comunidad, así como el incremento de la violencia ejercida por las organizaciones criminales, principalmente para protegerse frente a los denominados "vuelcos" o robos de droga por parte de otros grupos criminales.

En el caso de Cádiz, el secretario provincial de AUGC, Víctor Carrasco, ha advertido de una sensación de "profunda y absoluta soledad" entre los agentes.

"En la provincia de Cádiz los delitos cambian con el paso de los años, y los policías tenemos que adaptarnos en un contexto de falta de personal y de medios. Nos enfrentamos a situaciones de alto estrés en las que debemos tomar decisiones en décimas de segundo. Estamos solos", ha señalado.

Durante su intervención, el responsable de Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Almería, José Manuel Cerezo, ha enmarcado la "grave situación" en la que se encuentra la flota marítima en Andalucía dado que, según ha explicado, las embarcaciones actuales están "obsoletas y permanecen con frecuencia fuera de servicio".

Eso es así bien por revisiones periódicas o por averías, lo que "limita" la capacidad operativa. Además, ha advertido de que las embarcaciones de alta velocidad son "especialmente peligrosas" y requieren de una "formación específica", algo que, a día de hoy, los agentes no estarían recibiendo.

"A esta falta de preparación se suma la antigüedad de los medios materiales, el reducido número de tripulantes y unas plantillas que se mantienen en los mínimos de hace 25 años, a pesar de que las exigencias operativas han aumentado de manera notable", ha señalado.

"Riesgo"

Además, ha señalado situaciones de "riesgo", como aquellas en las que los guardias civiles deben enfrentarse a narcolanchas en las que se disponen "dos agentes frente a dos o tres tripulantes" de las organizaciones de narcotráfico.

"Somos la policía que vertebra España, pero tenemos que buscar la eficiencia. No tenemos material y no tenemos formación especializada", han enmarcado desde AUGC, al tiempo que han instado al aumento de plantillas y al endurecimiento de penas a este tipo de delitos de narcotráfico.