Un muerto en un accidente de tráfico en Jaén: la víctima se ha salido de la carretera con su moto
El siniestro mortal ha ocurrido a primera hora de este domingo en el kilómetro 2 de la A-6075, sentido Espeluy.
Una persona ha fallecido este domingo tras salirse su moto de la carretera en la provincia de Jaén.
El accidente ocurrió a las 08:50 horas en el kilómetro 2 de la A-6075, en sentido Espeluy.
La Guardia Civil de Tráfico, servicios de mantenimiento y sanitarios acudieron al lugar, pero no pudieron salvar a la víctima.
Una persona ha muerto en la mañana de este domingo al salirse su moto de la carretera en la provincia de Jaén, según ha informado el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.
De acuerdo con los datos aportados por este organismo, un ciudadano alertó al teléfono 1-1-2 a las 08:50 horas porque una moto se había salido de la carretera, en el kilómetro 2 de la A-6075, sentido Espeluy, y había una persona herida grave.
La sala coordinadora de emergencias activó a la Guardia Civil de Tráfico, a Mantenimiento de la Calzada y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.
Los sanitarios desplazados al lugar del suceso no han podido salvar la vida de esta persona, que ha fallecido en el lugar del accidente.