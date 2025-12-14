Un muerto en un accidente de tráfico en Jaén: la víctima se ha salido de la carretera con su moto

Las claves nuevo Generado con IA Una persona ha fallecido este domingo tras salirse su moto de la carretera en la provincia de Jaén. El accidente ocurrió a las 08:50 horas en el kilómetro 2 de la A-6075, en sentido Espeluy. La Guardia Civil de Tráfico, servicios de mantenimiento y sanitarios acudieron al lugar, pero no pudieron salvar a la víctima.

De acuerdo con los datos aportados por este organismo, un ciudadano alertó al teléfono 1-1-2 a las 08:50 horas porque una moto se había salido de la carretera, en el kilómetro 2 de la A-6075, sentido Espeluy, y había una persona herida grave.

La sala coordinadora de emergencias activó a la Guardia Civil de Tráfico, a Mantenimiento de la Calzada y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Los sanitarios desplazados al lugar del suceso no han podido salvar la vida de esta persona, que ha fallecido en el lugar del accidente.