La borrasca Emilia se agrava en Almería: la Aemet eleva a rojo la alerta también en la comarca de Levante

Video de la rambla a su paso por la localidad almeriense de Lubrín.

El impacto de la borrasca Emilia a su paso por la provincia de Almería está siendo el esperado. Al menos en cuanto a la lluvia que se está acumulando con el paso de las horas.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) acaba de elevar a rojo la alerta también en la comarca de Levante, sumándose así al aviso que ya estaba activo desde primera hora de este domingo en Valle de Almanzora y Los Vélez.

En ambos territorios se advierte del "peligro extraordinario" por aguaceros de hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Ante el agravamiento de las condiciones en esta zona de la provincia almeriense, la Junta de Andalucía ha enviado el mensaje Es-Alert a los 9 municipios del Levante.

"Extrema la precaución, evita desplazamientos, nunca cruces por zonas anegadas y en casa ve a las zonas más altas en caso de inundaciones", apuntan desde la Administración regional

Por el momento las incidencias ocurridas se han debido a acumulación de agua y desprendimientos. Las mismas han condicionado la circulación en varias carreteras del norte de la provincia.



Según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía, las precipitaciones han afectando especialmente a la red viaria de los municipios de Pulpí, Cuevas del Almanzora y Macael.



En concreto, en Pulpí la acumulación de agua ha condicionado el tráfico en las carreteras A-350 y A-332. Además, en esta misma localidad se han visto afectadas por el caudal de agua las ramblas de Nogalte, Palmeras y Charcones.



En el término municipal de Cuevas del Almanzora, el 112 ha pedido prudencia en la circulación por las vías AL-8105 y AL-8106, también por presencia de agua en la calzada. Asimismo, se ha notificado que la rotonda de acceso a la autopista AP-7 en este municipio se encuentra anegada.



Por otro lado, en la comarca del Almanzora, se registran desprendimientos en la carretera AL-6105 a la altura de Macael.,

La lluvia, que deja ya acumulados superiores a los 100 litros por metro cuadrado, ha dejado imágenes de impacto como la del río Almanzora a su paso por Cantoria o la barriada de La Noria, en Olula del Río.

Más allá de la lluvia, en San Juan de los Terreros, en Pulpí, se ha producido un intenso episodio de granizo que ha pillado por sorpresa a los vecinos.

La alerta roja persistirá en Almanzora y Los Vélez y Levante hasta las 00:00 horas de este domingo. Por su parte, el aviso naranja está vigente en Nacimiento y Tabernas, con riesgo de hasta 30 litros en solo una hora.