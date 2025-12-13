"Peligro extraordinario" en varias comarcas de Almería por fuertes lluvias: hasta 120 litros en 12 horas

Mapa de la Aemet con el aviso rojo por lluvias en Almería.

El paso de la borrasca Emilia se va a dejar sentir de manera severa sobre parte de la provincia de Almería.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo por fuertes lluvias en las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez. La gravedad de la situación es tal que el organismo oficial habla incluso de "peligro extraordinario".

De acuerdo con la predicción, de la Aemet, se espera una precipitación acumulada de unos 120 litros por metro cuadrado en un intervalo de 12 horas. La alerta estará activa desde las 06:00 horas de este domingo hasta las 00:00 horas.

Aunque lo peor se espera por la mañana, durante la madrugada estará activa la alerta naranja en estas mismas comarcas, con hasta 100 litros acumulados en 12 horas.

Otros territorios de la provincia, como las comarcas de Nacimiento y Campo de Tabernas se ven afectados por avisos naranjas durante todo el domingo.