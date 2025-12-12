La UPA detiene en Linares a un individuo por abusar sexualmente de una menor de 8 años

Las claves nuevo Generado con IA La Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Junta de Andalucía ha detenido en Linares a un hombre acusado de abusar sexualmente de una niña de 8 años. La madre de la menor también fue arrestada, ya que consentía los abusos a cambio de dinero y otras prebendas. Las investigaciones confirmaron que la menor sufría agresiones físicas por parte de su madre y que existían graves indicadores de desprotección. La hermana pequeña de la víctima, de 1 año, fue entregada al Servicio de Protección del Menor, y la menor afectada quedó provisionalmente al cuidado de otros familiares fuera de Andalucía.

La Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Junta de Andalucía (UPA) en Jaén ha detenido a un individuo por abusar sexualmente de una niña de 8 años. Los hechos se realizaban con la anuencia de la madre de la menor, que también ha sido arrestada.

La investigación, llevada a cabo por agentes del Área de Protección al Menor de la Jefatura Provincial de la UPA en Jaén, se inició a comienzos del mes de octubre tras recibirse por varias vías oficiales alerta informando de una posible situación de grave riesgo de una menor de 8 años de edad de la Estación de Linares-Baeza, la cual podría estar siendo tanto víctima de agresiones físicas como ofrecida a adultos para ejercer la prostitución.

De inmediato se iniciaron las gestiones tendentes a identificar y localizar a la menor y a su núcleo familiar, comprobándose desde un primer momento que efectivamente existían indicadores de riesgo y desprotección que ponían en peligro su cuidado y atención de necesidades básicas.

No obstante, los agentes de la UPA continuaron las gestiones tendentes a comprobar los graves hechos denunciados, consiguiendo varios testimonios de personas del entorno próximo de la menor que ratificaron que venía sufriendo agresiones físicas por parte de su madre y que además esta consentía que un adulto, vecino de la familia, le realizara tocamientos a cambio de dinero y otras prebendas.

Identificado el presunto autor de las agresiones sexuales, los pasados días 12 y 13 de noviembre se procedió a la detención tanto de la madre de la menor víctima como del presunto autor de los hechos descritos, contándose para ello con la colaboración de las Comisarías de la Policía Nacional en Úbeda y Linares, respectivamente.

Cabe recordar que, en el momento de la detención de la madre, esta se encontraba acompañada de su otra hija menor, de 1 año de edad, a la que recogieron los agentes y fue entregada al Servicio de Protección del Menor de la Junta de Andalucía en Jaén para garantizar su protección al considerarse que se encontraba en su contexto nocivo para su intereses y desarrollo.

En cuanto a los detenidos, ambos fueron puestos a disposición de las Autoridades Judiciales y Fiscales competentes, quienes observaron la necesidad de emitir órdenes de alejamiento respecto a la menor víctima para hacer efectiva su protección en tanto se continúan las indagaciones para determinar la gravedad y alcance exacto de los hechos.

A este respecto, cabe señalar que según gestiones practicadas por los agentes actuantes y el Servicio de Protección del Menor de la administración autonómica, la menor víctima presunta de las agresiones físicas y sexuales se encuentra fuera de esta Comunidad Autónoma a cargo provisionalmente de otros familiares en espera de la adopción de resolución judicial o administrativa sobre su situación.