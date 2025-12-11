Landaluce, el riojano 'adicto' al trabajo que gobierna el 'polvorín' de Algeciras y afronta una denuncia por acoso sexual

Cuando despertó, José Ignacio Landaluce, como en el microcuento del dinosaurio, seguía allí. Desde 1983 milita en Alianza Popular (AP), que luego se convirtió en el Partido Popular. De Logroño, nadie lo diría escuchándole ahora, señalan fuentes cercanas, salvo por "alguna ese que sigue poniendo y en Algeciras no se estila".

El político, que ha vivido los últimos casi 15 años de cómodas mayorías en una de las ciudades más complicadas de Andalucía, se enfrenta ahora a una denuncia por acoso sexual, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias que el PSOE ha interpuesto en el Tribunal Supremo.

Quienes trabajan cerca de Landaluce señalan que hace un año ya salió este caso a la luz y que las presuntas víctimas mandaron sendos comunicados negando los hechos. Una es hoy delegada de Salud de la Junta en Cádiz y la otra sigue como concejal en el equipo de Landaluce.

No ha habido cambios en ese desmentido, lo que puede dificultar el recorrido de la denuncia del PSOE. Eso le tranquiliza, aunque no del todo. No está acostumbrado a ser centro de escándalos, dicen.

Sea como fuere, Landaluce seguirá siendo alcalde. Encontrar a quien hable de este médico licenciado en la Universidad de Granada es muy complicado. Las lealtades que ha forjado en Cádiz y, sobre todo, en el Campo de Gibraltar, parecen inquebrantables. Sus equipos, a los que exige mucho, indican fuentes cercanas, no sueltan mucho detalle.

Vecinos

Sí que se sabe que es "adicto" al trabajo. No se distingue entre el Landaluce vecino y el alcalde. Si sale a la calle, pone el piloto automático. "Si ve a unos vecinos los saluda y, si le cuentan algo, les escucha. Es tan atento cuando está con la gente como exigente luego con sus colaboradores, no conoce los límites", indica alguien que le ha tratado durante años y prefiere no desvelar su identidad.

La ciudad en la que ejerce como alcalde desde 2011 no es fácil. Es frontera sur de Europa, está junto a uno de los puertos más importantes del continente y, sin embargo, mantiene unas tasas de exclusión social que es muy alta en algunos barrios.

La inmigración que vive en Algeciras, la que transita en las operaciones paso del Estrecho, el tráfico de droga en el Campo de Gibraltar y las siempre complicadas relaciones con Gibraltar, un vecino a ratos incómodo, hace de la plaza gaditana una Alcaldía difícil.

Sin embargo, Landaluce parece haber encontrado la tecla. En su discurso de 2023, tras volver a ganar por mayoría absoluta, hizo un guiño que, quienes le conocen, entienden que le define: trabajo, trabajo, trabajo, trabajo. Cuatro veces lo dijo. Más veces lo predica, señalan fuentes cercanas.

Cuentan en Algeciras que tampoco olvida nunca su lado médico. Atendió a un periodista en una rueda de prensa al que le dio un infarto; ayudó a un motorista que tuvo un accidente cerca de donde estaba.

Uno más en Algeciras, su hermano está en la Autoridad Portuaria, motor económico de la zona y su hermana, en la Justicia. Los tres Landaluce conforman un trío con poder en la zona.

Senador, diputado, alcalde... La vida de Landaluce es la política. Como no está acostumbrado a protagonizar grandes escándalos, el caso le afecta. Pero, aseguran quienes le conocen, que no lo dejará ver.

"Seguirá con su agenda y trabajando. No para nunca, no lo va a hacer ahora", añaden las mismas fuentes.