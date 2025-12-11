Andalucía vacunará contra la gripe en los centros comerciales este sábado: de las compras de Navidad al pinchazo

Las claves nuevo Generado con IA Andalucía vacunará contra la gripe en 41 centros comerciales este sábado, facilitando el acceso sin cita previa durante las compras navideñas. Hasta la fecha, más de 1,7 millones de andaluces han sido vacunados contra la gripe, alcanzando al 90% de los mayores en residencias. El SAS administrará gratis la vacuna del rotavirus a los lactantes, lo que supondrá un ahorro de unos 200 euros por familia. Andalucía es pionera en vacunar contra la gripe a niños de 6 a 59 meses y en ampliar la vacuna del papiloma humano a varones de 12 a 18 años.

El Gobierno andaluz quiere ampliar la protección de la población contra la gripe. Por eso, ha explicado este jueves el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, va a vacunar contra dicha enfermedad en los centros comerciales este fin de semana.

La idea, señalan fuentes de dicho departamento, es ir donde puede haber grandes concentraciones de personas. A las puertas de la Navidad, ese sitio es los centros comerciales.

Así, este sábado 13 de diciembre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se desplazará hasta 41 centros comerciales y zonas de gran afluencia para vacunar contra la gripe, sin cita, a quienes quieran.

Así lo ha anunciado el consejero Antonio Sanz en la comisión parlamentaria a preguntas del PP. En su intervención, el consejero ha detallado que hasta la fecha están vacunados más de 1,7 millones de andaluces.

En las residencias, el 90% de los mayores han sido vacunados contra la gripe; la tasa en el caso del Covid es de un 70% en estos centros.

SAS

Antonio Sanz ha recordado que el SAS administrará de forma gratuita la vacuna del rotavirus para los lactantes.

Esto supondrá un "ahorro" para las familias de alrededor de 200 euros, el coste que tiene la vacuna si se compra en las farmacias. En cuanto a la bronquiolitis, se han vacunado 37.000 bebés.

El SAS, tal como ha recordado el consejero de Sanidad, ya ha incorporado "gratis" la vacuna contra la meningitis entre los doce meses y los 12 años y la inmunización contra la bronquiolitis, que "ha reducido un 80% la hospitalización de los lactantes".

"Somos pioneros en vacunar contra la gripe a niños de 6 a 59 meses y la única comunidad que ha ampliado la vacuna del papiloma humano a los varones entre 12 y 18 años", apuntaba el presidente entre los anuncios realizados en torno a la sanidad pública en el debate del Estado de la comunidad.