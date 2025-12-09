Detienen al hombre que condujo 4 kilómetros por la autopista con un repartidor de comida sobre el capó

Las claves nuevo Generado con IA Un conductor atropelló a un repartidor en la puerta de un centro comercial en Algeciras y lo llevó colgado en el capó durante 4 kilómetros por la autopista A-7. Durante el trayecto, el conductor realizó maniobras bruscas para intentar arrojar al repartidor a la vía, poniendo en grave peligro su vida y la del resto de usuarios. El conductor fue detenido por la Guardia Civil y se le imputan delitos contra la seguridad vial y por conducir sin permiso tras perder todos los puntos del carnet. Las penas por estos delitos pueden incluir prisión de seis meses a dos años y la retirada del derecho a conducir hasta seis años.

Atropelló a un repartidor, que quedó en el capó de su coche. Después, lo llevó colgando durante 4 kilómetros por la A-7. Ocurrió en Algeciras el pasado 29 de noviembre y ahora la Guardia Civil ha dado con el conductor y lo ha detenido.

Los hechos, señalan desde el Instituto Armado, se dieron en la puerta de un centro comercial, el Puerta de Europa. Allí, por razones que no se conocen, el conductor del coche y el repartidor, discutieron.

Los agentes encargados del caso no saben cómo el conductor ahora detenido atropelló al repartidor, que llevaba una mochila térmica muy reconocible a la espalda. Producto de ese atropello, se presupone, el repartidor, quedó colgado del capó del coche.

En vez de parar para que se bajara, el ahora arrestado emprendió su camino por la autopista durante 4 kilómetros con el hombre colgado de su capó.

En ese recorrido, añaden fuentes de la investigación, el conductor realizó "maniobras bruscas con la intención de arrojar a la vía a la persona que tenía encima, poniendo en grave peligro al motorista y al resto de usuarios".

Algeciras

Así, agentes de la Guardia Civil del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Algeciras interceptaron el vehículo y detuvieron al conductor por dos supuestos delitos contra la seguridad vial, uno por conducir un vehículo a motor con temeridad manifiesta y poniendo en peligro la vida de los demás usuarios.

Además, se le imputa otro por carecer de permiso de conducir por la pérdida total de puntos asignados legalmente, recogidos respectivamente en los artículos 380 y 384 del Código Penal.

Los delitos están castigados con las penas de prisión de seis meses a dos años y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.

El conductor ha sido trasladado a dependencias de la Guardia Civil de Tráfico de la Comandancia de Algeciras, para la correspondiente instrucción de las diligencias, siendo puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Algeciras.