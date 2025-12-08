Tres personas intoxicadas por humo en Jaén: ha ocurrido en una vivienda de Alcalá la Real

Las claves nuevo Generado con IA Tres personas, incluida una menor, resultaron intoxicadas por humo tras un incendio en una vivienda de Alcalá la Real, Jaén. El incendio se originó en el comedor de un piso bajo en la calle Perú, dejando la vivienda inhabitable. Todo el bloque se llenó de humo y los inquilinos tuvieron que ser desalojados; no podrán regresar a sus viviendas hasta al menos el martes. Las personas afectadas fueron evacuadas al Centro Hospitalario de Alta Resolución de Alcalá la Real.

Tres personas, una de ellas menor, han resultado afectadas por inhalación de humo y han precisado evacuación hospitalaria tras el incendio de una vivienda registrado esta mañana en Alcalá la Real (Jaén), según informa el 1-1-2.

El siniestro se ha producido en un piso bajo de un bloque ubicado en la calle Perú sobre las 8.40 horas, cuando el 1-1-2 ha recibido varios avisos por un inmueble del que salían llamas y humo.

Los testigos también indicaban que todo el bloque estaba lleno de humo y que algunas personas no podían salir de sus casas.

Se ha activado entonces a los Bomberos de Alcalá la Real, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Fuentes policiales han confirmado que tres personas, una de ellas una niña, han resultado intoxicadas por humo y que han sido evacuadas al Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare) de Alcalá la Real.

Los Bomberos, por su parte, han informado de que el fuego se originó en el comedor del piso, que ha quedado inhabitable.

El resto del bloque se ha visto afectado por humo y sus inquilinos, que fueron desalojados durante la intervención de los operativos, no podrán regresar a sus viviendas hasta, al menos, mañana martes.