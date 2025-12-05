Santana renace en Linares: inauguran una nueva fábrica con coches chinos

Juanma Moreno, entre otros, en uno de los nuevos coches hechos en Linares. Francisco J. Olmo /Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Santana Motors reabre su fábrica en Linares, Andalucía, tras cerrar en 2011, en colaboración con empresas chinas. La planta ensamblará coches cuyas piezas llegan desmontadas desde China y tiene capacidad para fabricar hasta 5.000 vehículos al año. Actualmente se producen dos modelos: el Santana 400D, diésel de 190 CV, y el Santana 400 PHEV, híbrido enchufable con 429 CV y 120 km de autonomía eléctrica. Entre 2026 y 2028, la fábrica de Linares sumará a su producción varios SUV, incluyendo modelos compactos y de gran tamaño.

Santana Motor era uno de los referentes industriales en Andalucía. Cerró en 2011, dejando huérfana a la localidad jienense de Linares y a muchos empleados en la calle.

Ahora ha vuelto a resurgir. Este viernes 5 de diciembre pasará a la historia porque la fábrica Santana Factory ha abierto de forma oficial con la presencia de Eduardo Blanco, director ejecutivo de Santana Motors, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el director de Santana Factory, Zewen Liu, y el vicepresidente del grupo chino Baic, Li Hui, entre otros.

Traerán unidades desde China desmontadas y terminarán el montaje en Linares, donde hay una línea que puede fabricar hasta 5.000 vehículos al año en un turno de ocho horas diarias.

Lideran el proyecto Santana Motors y las firmas asiáticas Anhui Coronet Tech Co. y Zhengzhou Nissan (ZNA).

Autoridades y empresarios en la inauguración de la fábrica de Santana en Jaén. Francisco J. Olmo /Europa Press

"Lo que hoy presentamos no es fruto de una apuesta improvisada. Es el resultado de años de esfuerzo, de negociaciones, de inversión y, sobre todo, de convicción. Santana Motors y Santana Factory son hoy una realidad. La fábrica que construyó vehículos para Land Rover, Suzuki e Iveco vuelve a estar operativa y lo hace mirando hacia el futuro", ha señalado Blanco.

El director ejecutivo de Santana Motors ha añadido que "queremos que Linares vuelva a vibrar con Santana, con el empleo directo del personal de la fábrica, con las personas que trabajarán en concesionarios y proveedores, y con las actividades y eventos que organizaremos en la región".

Se están produciendo dos modelos de coche. El Santana 400D, con motor diésel de 190 CV de última generación, y el Santana 400 PHEV, una versión híbrida enchufable con una potencia combinada de 429 CV y una autonomía eléctrica de 120 kilómetros.

Entre 2026 y 2028 saldrán también de Linares dos SUV de tamaño medio, un SUV compacto y dos SUV de gran tamaño.