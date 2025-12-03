PSOE e izquierda obvian el archivo de la Fiscalía de la denuncia de Amama y se niegan a pedir disculpas a los sanitarios

Las claves nuevo Generado con IA PSOE y los grupos de izquierda han evitado pedir disculpas a los sanitarios tras el archivo de la denuncia de Amama por la Fiscalía. El presidente andaluz, Juanma Moreno, exigió disculpas por acusaciones infundadas sobre la supuesta eliminación de pruebas en el SAS. La portavoz socialista, María Márquez, mantuvo el apoyo a Amama y exigió a Moreno que pida perdón a las mujeres afectadas. El debate parlamentario se tornó tenso, con acusaciones cruzadas sobre la gestión sanitaria y referencias a casos de corrupción.

El archivo de la denuncia de Amama por eliminación de pruebas en el sistema informático del Servicio Andaluz de Salud (SAS) no ha alterado la postura ni del PSOE ni de los grupos a su izquierda en la sesión de control del Pleno del Parlamento de Andalucía.

Tanto los socialistas como Por Andalucía y Adelante Andalucía han obviado el varapalo de la Justicia a la denuncia de la asociación de mujeres, a la que apoyaron y animaron y han evitado pedir disculpas, pese a que así lo ha pedido el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

El debate del Pleno ordinario ha mostrado a un PSOE especialmente duro. Su portavoz, María Márquez, ha retado a Moreno a pedir perdón a las mujeres pese a que la Justicia haya determinado que nunca se eliminaron ni se alteraron documentos.

"Tiene que pedirle perdón a las mujeres andaluzas con cáncer", ha señalado Márquez, quien ha recordado a Anabel, una de las asociadas de Amama que acudió al Parlamento la pasada semana invitada por la oposición y que gritó a Moreno que le había "arruinado la vida".

"¿Está orgulloso de que le hayan quitado un pecho? No esté tan subidero", le ha espetado la vicesecretaria general de los socialistas andaluces al presidente de la Junta.

María Márquez

El archivo de la causa que dictó la Fiscalía, en todo caso, no cambia la postura del PSOE andaluz ni con Amama ni con la denuncia. Así lo ha señalado Márquez, quien ha insistido en su "solidaridad" con la asociación. "El PSOE sigue estando al lado de las mujeres", ha añadido.

Especialmente tenso ha sido el cara a cara de Moreno con la líder de Por Andalucía, Inma Nieto, quien acusó en el Parlamento de eliminar pruebas en el sistema informático y hasta sacó la imagen del pecho de una presunta afectada por esto que ahora ha descartado la Fiscalía.

"Que no sea delito no quiere decir que las mujeres mintieran", ha defendido Nieto cuando se le ha cuestionado por esa acusación que ha resultado infundada a ojos de la Justicia.

La líder de Por Andalucía ha negado la mayor: "Ni yo mentí aquí [en el Parlamento] ni la mujer que me dio sus mamografías para que las mostrara estaba mintiendo. No les debo disculpas. Yo abrazo y defiendo a las mujeres, y ustedes son los que todavía no han explicado qué ha pasado con ellas".

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su turno de respuesta, ha exigido a Nieto que "pida perdón" a los profesionales sanitarios sobre los que, según ha sostenido, "usted sembró dudas y puso en duda su trabajo".

"Es indigno. Usted no habla más que de mentiras, forma parte del magma de mentiras que ha construido el Partido Socialista y la señora Montero. Es usted un apéndice más de estos embustes y mentiras", ha sentenciado Moreno.

"Usted falta categóricamente a la verdad en este Parlamento, vino a sembrar dudas, a calumniar a los profesionales sanitarios. Puso en duda el trabajo de decenas de miles de profesionales que supuestamente se dejaban influir por este Gobierno para manipular imágenes"; ha afeado Moreno.

El presidente ha argumentado que "la Fiscalía ha archivado en poco más de un mes la denuncia y el fiscal concluye que los expedientes se mantienen íntegros".

La sesión de control, más allá de lo sanitario, ha puesto el acento en los casos de corrupción. Desde la oposición han acusado al presidente de la Junta de evitar pronunciarse sobre el 'caso mascarillas' en Almería.

El PSOE, de hecho, ha extendido la sombra de la duda sobre el Gobierno andaluz y su relación con los implicados.

Moreno ha defendido que nada tienen que ver la reacción de su Gobierno cuando se conoce un caso de presunta corrupción con la que tiene el PSOE en sus ahora múltiples frentes en los tribunales.

El debate andaluz, en todo caso, ha tenido en toda la sesión un elemento transversal: lo nacional. Porque las referencias por parte de todos los grupos a las políticas y escándalos que afectan al PSOE y a Pedro Sánchez han sido una constante desde todos los grupos.

De fondo, una precampaña que se alarga por la falta de fecha concreta a las elecciones y hacen que, salvo escándalo coyuntural, se repitan los mismos temas en los que los partidos ya han fijado posiciones: los servicios públicos, la corrupción, los problemas del Gobierno central en minoría.