Polémica por una atracción infantil que imita a la Virgen del Rocío y emite la Salve Rociera que se ha hecho viral

Una atracción de la Virgen del Rocío divide a las redes sociales

Las claves nuevo Generado con IA Una atracción infantil que imita a la Virgen del Rocío y reproduce la Salve Rociera se ha hecho viral en redes sociales. El 'cacharrito', creado por el artista Alex Penya, fue mostrado durante cuatro horas en un homenaje al pintor Ocaña en Sevilla. Abogados Cristianos y su líder han expresado su indignación por el uso de la imagen religiosa, mientras que en redes hay opiniones divididas. Algunos ven la instalación como una ofensa religiosa, otros la consideran una expresión artística o una forma de acercar la devoción a los niños.

Es una atracción de feria en la que los niños pueden montarse. Se mueve y emite luces y sonidos. Nada raro si no fuera porque imita al palio de la Virgen del Rocío y la música que se escucha es la Salve Rociera.

El artilugio -un 'cacharrito', como se llama en Andalucía a estos inventos- se ha hecho viral en las redes sociales, donde circula un vídeo en el que se ve a varios niños montando en el mismo. Una iniciativa de un artista, Alex Penya.

El aparato se mueve como lo hace la Virgen del Rocío cuando sale en procesión y es movida por los almonteños y rocieros, de un lado a otro. Además, de fondo se escucha la Salve Rociera.

Las referencias a la Virgen han indignado a Abogados Cristianos, cuya líder, Polonia Castellano, ya ha publicado en sus redes sociales un mensaje mostrando su contrariedad.

Así, Castellano ha señalado. "¿Qué necesidad hay de que sea la Virgen?", acompañado del vídeo en el que se la atracción inspirada en la Virgen del Rocío, una de las grandes devociones de España y objeto de una de las romerías más multitudinarias del país.

Explicación

Sin embargo, la verdad tras la polémica es más sencilla. Sí, el aparato existe y sí, los niños se llegaron a montar. Pero solo durante las 4 horas que duró la exihibición en un homenaje al pintor Ocaña que se celebró en Sevilla dentro de una reflexión sobre lo popular en el sur de España.

En el vídeo puede escucharse cómo un hombre pregunta: "¿Le puedo dar al botón de los cohetes?", en alusión a las salvas que suelen acompañar a la Virgen del Rocío. También una mujer habla: "Qué envidia, nunca había tenido tanta envidia, me pasaría el día montada", dice al ver a dos niños en la atracción.

"Diversión, fe y gratuidad", se escucha al inicio decir al artista, que aparece junto a su artilugio, donde van pasando varios niños en un sitio indeterminado. No se sabe si es Huelva o Sevilla.

A Abogados Cristianos no le ha gustado nada. Y en las redes sociales las opiniones son diversas. Hay quien entiende que es una instalación artística sin intención de ofensa. Quien cree que es algo que se va a comercializar y se podrá ver en ferias. Y quien lo ve una ofensa religiosa.

Abundan los comentarios que desafían al inventor a hacer algo así con Mahoma. Y también quienes creen que es una cuestión inocente y respetuosa que busca acercar a los niños a la Virgen del Rocío.