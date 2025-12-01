Bomberos rescatan el cadáver de un hombre de 30 años dentro de una chimenea en Frailes (Jaén)

Las claves nuevo Generado con IA Bomberos han rescatado el cuerpo sin vida de un hombre de 30 años dentro de una chimenea en una casa de Frailes (Jaén). El aviso se recibió a las 8:30 horas a través del 1-1-2 Andalucía, tras ser alertados por el Centro de Emergencias Sanitarias 061. La Guardia Civil, Policía Local y Bomberos de Alcalá la Real participaron en la intervención. Las autoridades investigan las causas que rodean este suceso.

Los bomberos han rescatado este lunes el cuerpo sin vida de un hombre de 30 años en el interior de una chimenea en la localidad jiennense de Frailes.

Así lo han confirmado desde el servicio de emergencias 1-1-2 Andalucía, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

De acuerdo con los datos aportados desde este organismo, el Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 ha dado aviso al teléfono 1-1-2, a las 8.30 horas de hoy, de un hombre atrancado en la chimenea de una casa ubicada en la calle Tejar.

La sala coordinadora ha activado de inmediato a la Guardia Civil, a la Policía Local y a los Bomberos de Alcalá la Real.

Fuentes policiales han confirmado que el hombre, de unos 30 años, estaba fallecido y que ha sido rescatado por los Bomberos. Se investigan las causas que han rodeado el suceso.