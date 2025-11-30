Las elecciones en Andalucía, el 'gato de Schrödinger' de la política: son a la vez en junio y cuando Pedro Sánchez quiera

Juanma Moreno y Pedro Sánchez, en un acto en Sevilla junto a la ministra de Vivienda y María Jesús Montero. EP Sevilla

Juanma Moreno insiste en junio -último mes hábil para convocar los comicios- pero la agónica situación del Gobierno central hacen que la fecha para votar sea incierta. Más información:

Las elecciones andaluzas serán "en 7 u 8 meses", señaló el presidente de la Junta, Juanma Moreno, esta pasada semana en el debate del Estado de la Comunidad. Eso lleva las votaciones a junio. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo andaluz siempre matizan: si Pedro Sánchez convoca antes, "se adelantan las nuestras también".

Eso hace que los comicios para elegir presidente de la Junta sean lo más parecido al 'gato de Schrödinger' de la política: igual que el felino estaba muerto y vivo a la vez en el famoso experimento, las urnas se abrirán en Andalucía lo mismo en junio que cuando quiera Sánchez.

La cuestión se vuelve aún más metafísica cuando fuentes del Gobierno andaluz señalan que dudan que María Jesús Montero sea quien dice ser. Esto es, la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta.

Entienden que Montero puede seguir al frente del partido en Andalucía, creen, como estrategia de Sánchez, quien acosado por los casos de corrupción puede necesitar seguir al frente de la oposición si pierde las generales -sean en 2026 o 2027-. Eso, insisten, le obliga a controlar el aparato y ahí personas de su confianza como Montero juegan a su favor.

Más allá de pronósticos que son más o menos metafísicos, más o menos esotéricos, la cuestión de las elecciones siempre ha tenido una fecha cuando se le ha preguntado al presidente de la Junta, que es quien las debe convocar: primavera de 2026.

Antonio Sanz

Las declaraciones del consejero de Sanidad, Antonio Sanz, de que las inauguraciones de nuevas infraestructuras sanitarias se alargarían hasta marzo aplazan hasta junio las elecciones por una cuestión de normativa.

Eso, en realidad, es lo que siempre ha dicho Moreno. Finales de mayo, junio... Ahí se abrirán las urnas. Siempre que Pedro Sánchez no adelante.

En todo caso, con los comicios en el horizonte, en el PP andaluz miran a la derecha, no a la izquierda. Creen que Vox puede ser, incluso, segunda fuerza en Almería y puede que Huelva por delante del PSOE. Lo señalan al menos dos líderes regionales de peso.

El hecho de que Montero no estuviera en el debate del Estado de la Comunidad también sorprendió en el Gobierno andaluz. Sí que estuvo Antonio Maíllo quien, como Montero, no es diputado, pero sí candidato por Por Andalucía. ¿Por qué no hizo el esfuerzo la socialista?, se preguntaron algunos en el Parlamento esta semana.

Las elecciones, en todo caso, benefician en mayo o junio al PP. Alejan así el escándalo del 'caso mascarillas' y dan tiempo a que los cambios que están haciendo en Sanidad se noten.

Ese es un elemento capital para salir a por los votos con el lema de que los servicios públicos funcionan. El caso de los cribados del cáncer de mama ha hecho daño, saben en el Gobierno, aunque con los cambios y las inversiones lo den por cerrado.

El PSOE tiene una posición complicada. Su líder sigue de ministra de Hacienda, lo que le limita mucho su trabajo en la oposición. El intenso trabajo del partido en la comunidad -han conseguido sacar adelante la denuncia que ha sentado en el banquillo a tres gerentes del SAS- puede quedar opacado con esto.

Las encuestas, además, no acompañan. En todo caso, desde el PSOE andaluz restan valor a los pronósticos del Centra, el Centro de Estudios Andaluces, que depende de la Junta.

Izquierda

Fuentes del Gobierno andaluz aseguran que Montero puede empeorar el resultado de Juan Espadas en 2022. Y señalan que pueden perder votos a izquierda -para Adelante Andalucía y Por Andalucía- y a derecha -con Vox en crecimiento y "transversal"-.

Sea como fuere, todos estos cálculos son, por ahora, política ficción. Hay que esperar a que Juanma Moreno apriete el botón. O que lo haga Pedro Sánchez. O que lo hagan los dos. Una convocatoria electoral que decide uno, el otro o ambos. El gato de Schrödinger.