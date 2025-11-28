Los 5 anuncios más llamativos de Moreno: de cambiar la Junta en las provincias a la terapia de protones contra el cáncer

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, este jueves en el Parlamento de Andalucía. EP Sevilla

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, abrió este jueves el debate del Estado de la Comunidad con un análisis de los hechos hasta ahora y, además, con las propuestas de futuro para Andalucía, cuando las elecciones regionales están a unos pocos meses vista.

Entre los anuncios del presidente andaluz hay cinco que destacan especialmente. Es el caso, en primer lugar, del proyecto de reforma de la Junta de Andalucía en las provincias.

"Andalucía da un paso más en la renovación de la Junta con una estrategia para organizar la Administración en el ámbito territorial provincial", señaló Moreno.

¿Cómo? Con un nuevo "Plan estratégico sobre el modelo de organización territorial provincial de la Administración autonómica y la estrategia de la Administración digital", explicó el presidente andaluz.

La nueva normativa, que prevé cambiar la estructura de la Junta en las provincias, estará aprobada "en las próximas semanas", ha adelantado Moreno.

SAS

El ámbito sanitario es otro de los focos donde el presidente andaluz ha puesto el acento. Ahí ha propuesto una ampliación de la cartera del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Nuevas terapias, instalaciones e infraestructuras.

En el caso de la plantilla, Moreno se ha comprometido a que, antes de que acabe este año, saldrán a concurso más de 10.000 nuevas plazas de sanitarios. El objetivo, ha señalado, es que la plantilla del SAS esté "estabilizada al 96 por ciento" en 2026.

Entre los nuevos servicios está la vacunación contra el rotavirus -"el que más casos de gastroenteritis genera" para los lactantes. También la homogeneización de los cribados de cáncer en toda Andalucía será novedad en breve.

En el caso de cáncer, hay más novedades: Andalucía empezará a aplicar terapias de protones para los pacientes que lo necesiten en dos hospitales: uno en Sevilla y otro en Málaga.

Dentro de las medidas sanitarias, el presidente de la Junta ha mirado también a las mujeres que se hacen cribados de cáncer de mama. El tema es sensible, puesto que dio lugar a uno de los grandes quebraderos de cabeza del Ejecutivo andaluz en el último tramo de la legislatura: el de los fallos en la información a las pacientes.

En este caso, el compromiso de Moreno pasa, señaló, porque quienes se hagan la prueba del cáncer de mama y resulte altamente sospechosa irán a su médico y, en un solo día, se harán la mamografía, la ecografía y hasta la biopsia si es necesario.

El tercer anuncio llamativo del discurso del presidente andaluz pasa por los servicios sociales: los huérfanos de violencia de género podrán cobrar hasta los 25 años la ayuda que la Junta ya tenía en marcha.

Hasta ahora, recordó Moreno, a los 18 años se acababa la ayuda de 5.000 euros al año. Ahora suman 7 años más, hasta los 25.

También hay novedades para la Educación. Es la cuarta medida que anunció el presidente andaluz. El Gobierno andaluz destinará en 2026 hasta 55 millones de euros en la climatización de los centros educativos.

Esta medida tiene un complemento, que también tiene a los centros escolares como protagonista. Córdoba acogerá el próximo año un congreso sobre el acoso del que saldrán conclusiones que el Ejecutivo de Moreno tomará como ideas para luchar contra el bullying.

La Justicia centra el quinto anuncio más llamativo del discurso de Moreno. En este caso, por lo prolijo de las medidas anunciadas.

Moreno anunció que, para el año que viene, se espera que acaben las obras de sedes judiciales de Huelva, Caleta, Montilla y Fuengirola. Además, se ponen en marcha las infraestructuras de Algeciras, Jaén y Cádiz, donde la próxima semana se pondrá la primera piedra.