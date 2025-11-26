La UCO investiga si Paco Salazar, que fue hombre fuerte de Pedro Sánchez, cobraba 2.000 euros al mes sin trabajar

Las claves nuevo Generado con IA La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga si Francisco Salazar, excolaborador cercano de Pedro Sánchez, cobró un sueldo de 2.000 euros mensuales del Ayuntamiento de Dos Hermanas sin acudir a trabajar. La investigación se centra en el periodo entre 2012 y 2017, cuando Salazar estaba contratado como técnico en el Ayuntamiento nazareno, bajo la alcaldía de Francisco Toscano. La denuncia, presentada por Vox, acusa a Salazar de no realizar sus funciones y a Toscano de haber facilitado su contratación; ambos se enfrentan a presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación. La Guardia Civil ha recogido contratos y registros de asistencia en el Ayuntamiento para determinar si Salazar realmente desempeñó el trabajo por el que fue remunerado.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tienen bajo la lupa a Francisco Salazar, quien fuera mano derecha del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien sospechan que podía haber cobrado un sueldo de 2.000 euros al mes del Ayuntamiento de Dos Hermanas sin ir a trabajar.

Así, los miembros del Instituto Armado han registrado el Ayuntamiento nazareno, donde Salazar tuvo contrato entre los años 2012 y 2017, cuando Francisco Toscano era alcalde de dicha localidad.

La sospecha es que el político tuviese un contrato en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, pero no trabajase allí. Salazar, explican fuentes de la investigación, estaba contratado como técnico en el Consistorio.

Sin embargo, en vez de realizar las tareas que le correspondían y por las que tenía un sueldo de 2.000 euros mensuales, señala la denuncia de Vox que dio inicio al caso y que adelanta ABC, estaba en Madrid trabajando en el PSOE.

De esta forma, la UCO ha buscado esta semana documentación en el Ayuntamiento de Sevilla. Buscan comprobar qué hacía -si es que hacía- Salazar a cambio de su contrato en el Ayuntamiento nazareno.

Denuncia de Vox

El caso, cabe recordar, surge de una denuncia de Vox. El partido señalaba a Toscano por no trabajar en el Ayuntamiento pese a cobrar por ello y también al entonces alcalde que le contrató. Francisco Toscano, al que acusan de ese fichaje.

Los delitos a los que se enfrentan ambos socialistas son los de malversación de dinero público, tráfico de influencias y prevaricación.

La Guardia Civil ya ha recogido documentos del Ayuntamiento, como los contratos y los registros de asistencia. El Ayuntamiento dice que ha entregado todo lo que le han pedido y que la documentación está “correcta”.

Salazar, cabe destacar, fue una de las personas de mayor confianza de Pedro Sánchez tanto en el PSOE como en La Moncloa. Justamente Salazar tuvo que renunciar a su puesto en la Ejecutiva federal del partido por una acusación de acoso.

Eso le apartó de la primera línea política en estos meses. Sin embargo, Sánchez ha recuperado a su estrecho colaborador al contratar a la consultora para la que trabaja, que le ayudará en la recta final de la legislatura.