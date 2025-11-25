El PP nombra a Francisco González secretario general de Almería y José Antonio García dirigirá la Diputación

La nueva directiva del PP de Almería, en el acto de este lunes. EE Almería

El PP ratificó este lunes a Ramón Fernández-Pacheco como presidente del PP de Almería. En sus manos está supervisar cómo sale el partido tras el 'caso mascarillas', que obligó a cesar "de manera fulminante", destacan en la formación, a los detenidos por esta presunta trama corrupta.

En la Junta Directiva Provincial que celebraron los populares almerienses debían buscar también un nuevo secretario general de Almería. Será Francisco González Bellido.

Además, el partido propuso a José Antonio García Alcaina como presidente de la Diputación Provincial, institución en la que entrarían como diputadas provinciales Lorena Nieto y María José Herrada.

Estos nombramientos llegan después de que el 'caso mascarillas' golpease de lleno al PP de Almería. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo la pasada semana al presidente y al vicepresidente de la Diputación, ambos del PP.

Se trata de Javier Aureliano García, quien además era presidente del PP de Almería, cargo del que dimitió por su presunta implicación en el caso. Junto la Guardia Civil detuvo a su vicepresidente y mano derecha, Fernando Giménez.

"Contundencia"

El PP salió al paso de este presunto caso de corrupción con "contundencia", señalan fuentes del partido. A las horas de saberse de las detenciones dio de baja a ambos como militantes. Su dimisión se produjo en cuanto salieron en libertad tras prestar declaración judicial.

Para reforzar la idea de limpieza y paso de página, el PP ha tardado solo unos días en convocar la Junta Directiva Provincial que ha nombrado a los nuevos altos cargos del partido en la provincia.

En dicha reunión estuvo el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, quien señaló que “nadie dudó” a la hora de actuar “con contundencia, con rapidez y con claridad”, nada más conocerse los hechos. Se asumieron las responsabilidades personales con un gesto de “ejemplaridad manifiesta”.

Repullo recalcó que en el PP de Andalucía el interés general, las instituciones y la ciudadanía están por encima de “cualquier interés personal o incluso a las siglas de nuestro partido”, algo que se defiende “con hechos”.

En ese sentido ha manifestado la “vocación de servicio público del PP”, de tener “gobiernos que sean fuertes, que resuelvan problemas, que funcionen al 100% en cualquier circunstancia y que estén al servicio de nuestros vecinos”.

Además, el líder popular subrayó el "respeto a la Justicia es igual de férreo", algo "esencial que nos define y también nos diferencia: respetamos plenamente a la justicia y colaboraremos con total transparencia en todo momento”.