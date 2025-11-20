Un 'comité de sabios' revisará todas las normas que apruebe la Junta de Andalucía para que se basen en evidencias científicas

Será un órgano consultivo, pero durante la tramitación parlamentaria se debatirá si sus deciciones pueden ser vinculantes. Más información:

Todas las leyes, normas y decretos que apruebe la Junta de Andalucía deberán basarse en evidencias científicas y no en creencias o bulos.

De eso se encargará una nueva oficina que el Proyecto de Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación plantea crear. Una suerte de 'consejo de sabios' que velará por esta cuestión.

El nuevo organismo se llamará Oficina de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y estará radicada en el Parlamento andaluz. Su misión será la de asesorar a los legisladores para que toda la normativa de la comunidad se base en criterios científicos.

La nueva oficina, sin embargo, está contemplada como un organismo consultivo en el proyecto de ley que aprobó este miércoles el Consejo de Gobierno.

Sin embargo, fuentes de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación aseguran que, en la tramitación de la norma, el dictamen de los expertos puede hacerse obligatorio "si lo quieren los diputados".

Ciencia

Así, la nueva oficina científica está llamada a "contribuir a que la evidencia científica guíe las decisiones de los parlamentarios".

Por ello, "entre sus funciones están recomendar y asesorar a la Cámara andaluza en todos aquellos aspectos que ésta considere de relevancia, proponer temas de posible interés parlamentario en el ámbito de la ciencia y la tecnología", señalan en la Junta.

También deberá "participar en grupos de trabajo propuestos por la institución para tratar temas específicos de relevancia científico-técnica", añaden fuentes del Gobierno andaluz.

Señalan desde la Consejería de Universidad que la nueva ley persigue que "la ciencia y la política hablen el mismo idioma". ¿Por qué? Para que los políticos tomen "mejores decisiones y para gestionar mejor los recursos públicos".

Las mismas fuentes están convencidas de que "si la ciencia entra en el Parlamento, gana la democracia y también la sociedad".

El 'consejo de sabios' es un proyecto "pionero en España". La oficina se va a encargar, señalan a este periódico desde la Junta, de "elaborar informes independientes para los diputados sobre temas científico-tecnológicos relevantes" o traducir "del conocimiento científico en información comprensible y útil para la toma de decisiones políticas".

Estos expertos y científicos también van a "establecer una colaboración permanente entre el Parlamento, las universidades, los centros de investigación y los agentes del conocimiento" así como "realizar actividades de divulgación científica para acercar la política a la ciudadanía y viceversa".

Decisiones

Con toda esta ayuda, el objetivo del 'comité científico' será que las decisiones públicas "se basen en evidencia y no en suposiciones".

Así, "la nueva ley convertirá a Andalucía en la primera comunidad española que crea una oficina de Ciencia en su Parlamento. Y eso significa que los diputados podrán basar sus decisiones en la mejor información científica disponible".

Si hay asesoría científica, calculan desde Universidades, los gobernantes podrán minimizar errores así como gastos superfluos e "ineficaces". Además, esperan que este organismo mejore la confianza de los andaluces en las instituciones y acerque Andalucía y Europa.

"Verificable"

"Hay que dejar claro que estamos hablando de un órgano técnico, no político, que garantizará información neutral, verificable y comprensible para todos los grupos parlamentarios y que evitará decisiones basadas en intereses coyunturales", advierten desde la consejería que dirige José Carlos Villamandos.

Pero, ¿quiénes estarán en este 'club de sabios'? Los nombra el Parlamento de Andalucía a propuesta de la Consejería de Universidad. Y la consejería podrá pedir asesoría para proponer nombres al Consejo Asesor para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

La primera vez que se reúna el comité de científicos que asesoren al Gobierno andaluz, señalan desde la Junta, tendrán que redactar un reglamento que fije, justamente, "cómo se hace la propuesta de miembros a partir de ese momento".

Juanma Moreno

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, habló este miércoles sobre la norma que habilitará la oficina anticucos en Andalucía: "Aprobamos la futura Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Con ella, damos un paso decisivo para ser una de las regiones europeas que más apuesta por el conocimiento", señaló el presidente andaluz.

Moreno, además, destacó que, con esta nueva ley, la comunidad activa "hasta 27 millones de euros para potenciar la calidad de la I+D" en la región.