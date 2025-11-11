Un vidente viola a una mujer en Cádiz con la excusa de que le estaba quitando "un mal de ojo" con un "ritual" mágico

La violó con la excusa de que "tenía un mal de ojo" y tenía que hacerle un ritual mágico para librarle de la mala suerte. Ocurrió en Cádiz en el verano de 2022 y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado una condena de cinco años de cárcel por este caso.

Los hechos ocurrieron en la localidad de Jerez de la Frontera. Un hombre que se ganaba la vida echando las cartas y leyendo el futuro de sus clientes en ellas recibió a una mujer. Le dijo que veía un "mal de ojo" en su vida y que necesitaba una cura.

La mujer salió de ese encuentro convencida de que sobre ella "pesaba una maldición procedente de su madre y que el acusado tenía poderes para conjurar dicha maldición", señala la sentencia del TSJA.

El hombre convenció entonces a la mujer de que le podía quitar ese mal de ojo con un ritual. Pero, para ello, debían estar solos y la víctima no podía ni hablar durante el proceso ni contar qué había pasado después. Si no, una desgracia ocurriría a la mujer, indicó.

Por eso, la pareja de la víctima se fue de casa. Cuando volvió, encontró al hombre y a su pareja "fumando y algo sudados, si bien ella miraba hacia el suelo sin mantener la mirada y en actitud llorosa. Al preguntar la pareja qué pasaba, el acusado le dijo que no preguntara y que era normal dicha actitud después del ritual", indica la sentencia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Ritual

Lo que había ocurrido, se supo después, es que el hombre se había valido de ese supuesto "ritual" de limpieza para abusar sexualmente de la mujer.

Además, el hombre convenció a la víctima de que era su madre quien le había "echado un mal de ojo" para que dejara a su novio y volviera a casa, en Mallorca. También le dijo que veía "demonios alrededor" de la mujer.

Tras la violación, señala la sentencia, la mujer sintió "vergüenza y miedo", por lo que no contó nada a su novio. Sin embargo, su estado de ánimo y pesadillas hicieron que él insistiese y ella acabó narrando los abusos, que denunciaron a la Policía Nacional.

Por estos hechos el ya condenado recibió una sentencia de cinco años de prisión en la Audiencia Provincial de Cádiz, que ahora ratifica el TSJA.

El condenado, que negó los abusos, sí que reconoció que es "echador de cartas, siendo esta la razón por la que el día de autos fue a casa de la víctima y permaneció a solas con ella durante bastante tiempo".

En este sentido, el TSJA apunta a que "debe destacarse por su importancia la declaración de su entonces novio, que vino a confirmar que el acusado le dijo que le iba a realizar un ritual por padecer una maldición y que tenía que ausentarse de la vivienda hasta que le avisaran, transcurriendo al menos una hora y media, salida que no tendría sentido si el acusado se hubiera limitado a leerle las cartas, como él afirma".