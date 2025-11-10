Oposiciones históricas en Andalucía para Sanidad: más de 10.000 plazas fijas en juego para el SAS en 2026

Las claves nuevo Generado con IA El Servicio Andaluz de Salud (SAS) convocará en 2026 una oferta pública de empleo récord con 10.289 plazas fijas en oposiciones. De las plazas ofertadas, 4.200 corresponden a la tasa de reposición para cubrir jubilaciones y se suma un 20% extra por tratarse de un sector estratégico. Se añadirán 2.167 plazas adicionales por futuras jubilaciones, con el objetivo de alcanzar una estabilización del 96% en la plantilla del SAS. El presupuesto de la Junta para Salud en 2026 alcanzará los 16.000 millones de euros, el doble que en 2018.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) convocará el próximo año un total de 10.289 plazas a oposición. Se trata, ha destacado la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, de una Oferta Pública de Empleo (OPE) récord.

De esos más de 10.000 puestos de trabajo que ofertará en oposiciones la Junta de Andalucía, 4.200 son de tasa de reposición. Es decir, buscan contratar para cubrir a las personas de los profesionales sanitarios del SAS que se jubilan este año.

A eso hay que sumar un 20 por ciento extra. La ley, ha indicado la también consejera portavoz del Gobierno andaluz, permite a las administraciones superar el 100 por ciento de la tasa de reposición siempre que se trate de sectores estratégicos. Es el caso de la Sanidad, por lo que la tasa será del 120 por ciento el próximo año.

A esas plazas hay que sumar un extra de tasa específica por futuras jubilaciones. Son otros 2.167 puestos que saldrán a oposición el próximo año.

Porque el objetivo de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias es, según ha explicado la consejera de Economía, que la estabilización de la plantilla del SAS para el próximo año llegue al 96 por ciento.

Antonio Sanz

Dentro de esas más de 10.000 plazas que se han aprobado para salir a concurso el próximo año están las que ya anunció Antonio Sanz para el refuerzo del sistema sanitario tras el fallo del cribado de cáncer de mama.

También, ha especificado la consejera, las plazas que se anunciaron para el plan de choque por esta misma razón.

En total, habrá sobre la mesa para quienes acceder a un puesto en la Junta de Andalucía, un total de 10.289 plazas, de modo que, según la consejera de Economía, la Junta es la que más invierte en "el sistema sanitario". "También somos quienes más invertimos en la salud de los andaluces", ha añadido.

La consejera ha recordado que el presupuesto del próximo año en Salud será de 16.000 millones de euros, lo que supone un crecimiento de más del 60 por ciento con respecto a las primeras cuentas del PP en la Junta "y el doble de lo que invertía el PSOE hasta 2018".