Juanma Moreno, reelegido presidente del PP-A, se distancia del Vox y PSOE y subraya su centrismo a meses de las elecciones

El XVII Congreso del PP andaluz ha reelegido a Juanma Moreno como presidente del partido por cuarta vez con un apabullante 99,95 por ciento de votos. Un 'paseo militar' para un presidente que se confirma como uno de los principales 'barones' de la formación en España.

"Me dejaré la piel y la vida por cumplir el objetivo de esa mayoría" en las próximas elecciones andaluzas, ha señalado. "Vamos a ganar y vamos a ganar bien", ha indicado ante el grito unánime de "presidente, presidente" de los asistentes.

Moreno llega a este punto, en la rampa de salida para las elecciones en Andalucía con el apoyo casi unánime de su partido, tras ahondar en su centrismo y en la vía moderada que él llama "la vía andaluza".

Así lo ha hecho estos días en el congreso popular y así lo ha señalado en el discurso en el que también ha anunciado su nueva Ejecutiva regional, donde ha integrado a Carolina España y a Antonio Sanz.

En público y en privado la dirección del PP andaluz se aleja de Vox. Definen al PP como una formación "centrista, andalucista y con un claro foco social". No quieren ser "No somos una mala sucursal de nadie, como le ocurre a otros, somos el PP de Andalucía", ha reivindicado en su discurso el presidente andaluz.

Eso le aleja de quienes, en privado, fuentes del partido señalan como su principal competencia en las próximas elecciones andaluzas, Vox. La cuestión, señalan en privado, no es si Moreno gana o no. Es si gana con un Vox más o menos fuerte.

Moderación

Lejos de la formación de Abascal, en el PP andaluz tampoco quieren que su imagen centrada y moderada le acerque o mimetice con el PSOE. No son eso. Es una idea que ha señalado Moreno en su discurso, pero que se ha escuchado también en los corrillos y conversaciones de los altos cargos andaluces.

El PSOE, han subrayado el secretario general del PP, Miguel Tellado, y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, son un mal a evitar. Tellado ha sido más duro. Ha cargado con dureza contra la candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero, a la que ha llamado "manos quemadas" y ha acusado de tener "un máster en corrupción".

López Miras también ha señalado a Vox: "Quienes están a la derecha invierten más tiempo en criticar al PP que a la izquierda. Esto ya puede darnos una idea de cómo van a ir las campañas de las elecciones andaluzas y las nacionales".

De fondo la idea que maneja el PP andaluz es que, para las próximas elecciones se miden con los de Abascal, no con el PSOE, al que creen en sus horas más bajas.

Frente a un PSOE "corrupto" y un Vox "que ofrece soluciones fáciles a problemas complejos", está el PP andaluz. Sus mandos, Moreno el primero, lo defienden como centrista, andalucista y volcado en los servicios sociales.

Fuentes del partido subrayan esta idea y explican que esos tres ejes son los que han guiado el discurso de Moreno ante los compromisarios. Primero ha hablado de lo que el PP ha hecho en la Junta en los años -desde 2019- provincia a provincia. Gestión, algo que va a ser clave, señalan quienes están cerca de Moreno, en la próxima campaña andaluza.

Luego ha desgranado lo que dejó el PSOE. Los casos de corrupción, los recortes en servicios públicos. Y lo que el PP ha invertido en esta cuestión. Hay cierto malestar en la dirección de Moreno en que se asocie al partido con las privatizaciones cuando, señalan, hay cifras que les avalan como quienes más dinero han invertido en la historia de Andalucía en servicios públicos.

Por último, el presidente ha hablado de responsabilidad y gestión de la crisis del cribado de cáncer de mama. La crisis, ha indicado Moreno, ha supuesto que un Gobierno andaluz haga algo nuevo: "Hemos asumido responsabilidades, hemos trazado un plan, hemos reconocido el problema".

"¿Alguien dimitió en el PSOE por el mayor caso de corrupción, el de los ERE? ¿Alguien dimitió por los recortes en sanidad que hizo María Jesús Montero?", ha preguntado Moreno. Para el presidente andaluz, eso marca una gran diferencia en la gestión de la crisis.

Este domingo hay convocada una manifestación contra el Gobierno andaluz y "en defensa de la sanidad pública". Fuentes del Gobierno andaluz confirman que hay poco temor puesto que, detrás de la misma están, dicen, los sindicatos de clase y el PSOE. Una protesta "ideológica", no de la población de donde se han 'borrado' los sindicatos profesionales.

Con ese perfil "de centro, andalucista, volcados en los servicios públicos", el PP de Juanma Moreno afronta una precampaña que será tan corta como Pedro Sánchez quiera. Porque, si adelanta las elecciones, Andalucía irá detrás.

Si no es así, serán a finales de la primavera. Podrán hasta entonces aprobar el Presupuesto -"el octavo en ocho años", señalan machacones desde el Gobierno andaluz- este mes de diciembre y leyes clave como la de Universidades o la de Vivienda.

Mayoría absoluta

Con la gestión y lejos de los extremismos o la corrupción, el PP andaluz cree que la mayoría absoluta es posible. Y necesaria, añaden fuentes del partido en los corrillos del congreso.

El PP de este congreso, que Juanma Moreno y el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, cierran el encuentro donde han pasado de una primera jornada de saludos y calentamiento a una segunda de ausencias -no vino, pese a estar anunciada, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso- y nervios por los cambios en la Ejecutiva regional.

Al final los cambios fueron menos de los esperados. Y el día transcurrió entre fotos y planes. Porque las delegaciones de cada provincia aprovechan el encuentro para hacer vida en común. Esta noche está prevista una gran fiesta a la que hay que acceder con un QR.

De Sting a Lolita

La segunda jornada del XVII Congreso del PP de Andalucía ha estado marcada por la música. De todo tipo. De la más indo -Arde Bogotá, Viva Suecia, Lori Meyers- y de la más folklórica -La Niña de los Peines, Lolita, Ketama-.

En el salón plenario se ha escuchado 'I´m ah aliena in New York' de Sting; de Lolita, el 'Sarandonga'; de Ketama, 'Se dejaba llevar'.

También ha sonado el grupo que animaba desde el escenario, Radio Soul, con una versión del 'Stand bs me' de Ben E. King. También cantó Arcángel, quien se arrancó tras pedir que los niños andaluces deberían saber quién es Michael Jackson y Rosalía igual que los flamencos.

Para todos los gustos

La 'vía andaluza' de Juanma Moreno llega hasta la música. Es transversal y une, bromeaba uno de los jóvenes que estaban animando desde la zona común alguno de los corrillos. "En el PP lo mismo bailamos a Cold Play que a Lolita", añadía otro.

El día ha tenido hasta para guiños a Europa. El presidente de la Junta es vicepresidente del Comité de las Regiones -en 2027 será presidente de este organismo europeo- y este sábado ha recibido los parabienes de Sari Rautio, presidenta del grupo popular en el Comité de las Regiones.

Ha habido también guiños a las organizaciones agrarias, a las que incluso se ha agradecido por megafonía su presencia en el congreso. Eran Fadeco y las Cooperativas agrarias. No es casualidad. Justamente en el campo el PP andaluz mantiene una pugna con Vox por hacerse con el favor del voto rural.