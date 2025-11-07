Podcast, influencers y hasta un perro con gafas: el PP andaluz arranca su congreso "entre La Revuelta y El Hormiguero"

Miranda y Repullo, antes del inicio del Congreso del PP en Sevilla. EE Sevilla

El PP de Andalucía inicia este viernes su XVII congreso, que será "una mezcla de El Hormiguero y La Revuelta". El encuentro, que ratificará a Juanma Moreno como presidente de la formación por cuarta vez, tendrá música, librería, podcast, música e influencers.

Más allá de la animación propia de los congresos, el PP tiene por delante tres días de congreso clave. Andalucía está a meses de las elecciones regionales y el presidente popular -y también de la Junta- puede plantear cambios en la estructura orgánica.

Según fuentes de la dirección del PP andaluz, hay "áreas que actualizar". ¿Cuáles? Plantean altos cargos del partido en Andalucía que hay direcciones en el partido que sería mejor dividir. Es el caso de Salud y Igualdad, que ahora mismo están juntas.

Por otro lado, hay espacios de trabajo que más valdría unir. Es el caso de Fomento y Vivienda, cuestiones que ahora mismo son direcciones separadas en el PP de Andalucía, pero "que tienen mucha relación y que se deben abordar de forma conjunta", señalan las mismas fuentes.

"La vivienda es el principal problema de los andaluces", reconocen desde la dirección del PP andaluz. Y por eso le quieren dar todo el cariño que se pueda, uniendo en este caso con Fomento, de modo que se trabaje de forma coordinada en ambas áreas.

El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, ha explicado a primera hora de la mañana que el presidente de su partido, Juanma Moreno, puede hacer cambios "de calado" en la organización. Por ahora son un misterio, incluida su continuidad en el cargo que ahora ocupa.

El congreso se celebra en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla entre este viernes y el domingo, cuando se espera que se conozca la nueva Ejecutiva regional y cierre el encuentro el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo junto con Juanma Moreno.

Repullo, a su llegada al recinto para repasar las instalaciones antes de que a las 16.00 horas arranque la cita de los populares andaluces, ha aprovechado para agradecer al comité organizador y a los medios de comunicación su presencia.

"Se espera que por el Congreso pasen hasta 5.000 personas", ha detallado Repullo, quien ha estado acompañado por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, quien es además la presidenta de la Comisión Organizadora del Congreso.

El encuentro, han abundado Repullo y Miranda, tendrá "un formato innovador". "Será entre el programa de Broncano y el de Pablo Motos"; han bromeado.

¿Por qué esa comparación? Porque el espacio se va a llenar de música, tatuajes -de quita y pon, no permanentes-, espacio de firma de libros, de venta de camisetas...

Influencers

También habrá influencers de las redes sociales. Serán Manu Diebe y Sophie Gray los que se encarguen de contar lo que pasa en el Congreso del PP desde el lenguaje de TikTok o Instagram.

Entre los recuerdos que los populares pueden comprar en el congreso hay camisetas y tazas. Los diseños -hay hasta 10- tienen lemas como 'Siempre Andalucía' o 'Andalucía por devoción'.

También una camiseta con un perro que tiene gafas. Según fuentes del PP andaluz, nada que ver con Pedro Sánchez ni un guiño a sus gafas en la comisión de investigación del Senado de la pasada semana. "Los diseños son cosa de la empresa que pone el puesto", señalan.

"¿Fuck trucks?"

Sea una broma interna o no, hasta el domingo en el espacio central del congreso, que han llamado 'el ágora' se podrá comprar la camiseta y hasta la taza del perro con gafas. Se podrá escuchar música o comprar comida en 'Ford trucos' que hay en el mismo espacio.

La terminología en inglés ha confundido a primera a algún asistente. ¿Qué son, fuco trucos?", preguntaba una mujer, ante la cara de circunstancia del equipo de comunicación. "Food, Ford, son Ford trucos, de comida", respondían entre risas.

Mientras los técnicos ultimaban los 'Ford trucos' y el resto de la escenografía, Repullo ha subrayado que la principal seña de identidad del Congreso es “la transparencia”.

Modelo Montero

El secretario general del PP andaluz ha añadido que "frente al trabajo útil del Gobierno andaluz," existe el “modelo Montero”, que ha descrito como “el modelo de la mentira, el modelo de la corrupción, el modelo que hace todo lo contrario a lo que quiere la sociedad”.

Repullo ha señalado, además, que mientras Andalucía demanda “una financiación justa”, la propuesta de la actual ministra es “infrafinanciación”.

"Andalucía desea disponer de mejores servicios y, sin embargo, lo que hace María Jesús Montero es todo lo contrario, una falta absoluta de gestión del gobierno de Pedro Sánchez en Andalucía”, ha afeado el alto cargo popular.

Frente a ello, destacó que el PP de Andalucía "apuesta por la transparencia, la conexión con la ciudadanía y un espacio de diálogo que permita responder a las demandas reales de la sociedad".