José Luis Sanz: "Estoy deseando que acabe el congreso del PP para trabajar en la mayoría estable de Juanma Moreno"

Las claves nuevo Generado con IA José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, abrió el XVII congreso del PP andaluz pidiendo que finalice pronto para centrarse en la consolidación de la mayoría estable de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía. Sanz criticó duramente al Gobierno central, acusando al presidente Pedro Sánchez de ser el "más antisevillano de la historia" y a la ministra María Jesús Montero de no defender los intereses de Sevilla. Reclamó inversiones pendientes para Sevilla, como la conexión del aeropuerto con Santa Justa, el cierre del anillo de cercanías, el remate de la SE-40 y la finalización del puente del Centenario. Defendió la gestión de Juanma Moreno al frente de la Junta, destacando el impulso inversor y la recuperación de infraestructuras como el hospital militar.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha sido el primero en intervenir dentro del XVII congreso del PP andaluz que se celebra desde este viernes en Sevilla. Y sus primeras declaraciones han sido para desear que el encuentro acabe pronto y poder "trabajar por la mayoría estable de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía".

El primer edil de la capital andaluza ha aprovechado, además, para recordar los agravios que el Gobierno central mantiene con Sevilla. Ha culpado, especialmente, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Del primero ha dicho que es "el presidente más antisevillano de la historia de España". De la segunda, que aun habiendo sido consejera de la Junta niega a la ciudad obras "básicas".

Es el caso, ha detallado, del hospital militar, que "cerró hasta que ha vuelto a ser una realidad con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno".

Montero, ha añadido Sanz, "no ha presentado ni una sola iniciativa defendiendo la ciudad de Sevilla y ha permitido como ministra de Hacienda que en estos casi siete años ya hayan pasado, dirección a Cataluña, más de 6.300 millones de euros para el sistema de los Rodalíes o 3.300 millones de euros para ampliar el aeropuerto del Prat".

Anillo de cercanías

"Y aquí seguimos solicitando, exigiendo, reclamando esa conexión fundamental del aeropuerto con la estación de Santa Justa, el cierre del anillo de cercanías el remate de la SE-40 o la finalización de la obra de ese puente del Centenario", ha añadido.

Frente a esas afrentas, el PP de Juanma Moreno, ha presumido Sanz. Porque, ha señalado el alcalde de Sevilla, su forma de gobernar ha dado un "impulso inversor" para la capital de Andalucía.

Por eso, ha insistido, él quiere que el XVII congreso del PP andaluz "acabe cuanto antes" para estar desde este mismo lunes "trabajando en el gran reto que tenemos, las elecciones autonómicas, donde Sevilla se juega muchísimo".

"Sevilla no puede permitirse el lujo de perder la mayoría estable de Juanma Moreno en las próximas elecciones", ha insistido el alcalde de la capital hispalense.