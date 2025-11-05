Salta por los aires la unidad en la manifestación contra el Gobierno andaluz de este domingo: CSIF y Satse se borran

Las claves nuevo Generado con IA CSIF y Satse se retiran de la manifestación en defensa de la Sanidad pública andaluza, rompiendo la unidad sindical prevista para el 9 de noviembre. La marcha será respaldada finalmente solo por CCOO, UGT y las Mareas Blancas, bajo el lema 'En defensa de nuestra Sanidad pública'. CSIF y Satse argumentan su retirada por desacuerdos con el manifiesto y la exclusión en la organización de la protesta, señalando que sus reivindicaciones no han sido atendidas. CSIF denuncia haber sido excluido como convocante e incluso como asistente en varias provincias, pese a su fuerte representación en el sector sanitario andaluz.

Los sindicatos CSIF y Satse se borran de la manifestación de este 9 de noviembre por la defensa de la Sanidad pública en Andalucía. Se rompe así la unidad de acción de las plataformas de representación de los trabajadores en esta marcha contra las políticas del Gobierno andaluz.

De esta forma, serán solo CCOO, UGT y las Mareas Blancas las que marchen el domingo. El lema de la manifestación es 'En defensa de nuestra Sanidad pública'.

Sin embargo, hace solo unos días todos los sindicatos -incluidos CSIF y Satse- anunciaron que iban a marchar juntos para protestar contra las políticas del Gobierno andaluz en materia de salud. ¿Qué ha pasado en horas para romper ese bloque?

Explican fuentes de CSIF que ellos abandonan la convocatoria porque, pese a que "comparten muchas de las reivindicaciones", sin embargo sienten que CCOO, UGT y Mareas Blancas han dejado de lado las reivindicaciones de los sanitarios.

Así, señalan, en "el manifiesto impuesto por los organizadores de la manifestación no vienen recogidas de forma preeminente muchas de las principales reivindicaciones que actualmente mantienen los profesionales de la sanidad autonómica".

"Tenga voz"

De esta forma, "el central sindical lamenta no poder asistir y entiende que el malestar ciudadano existente con la gestión de la sanidad pública andaluza tenga voz, pero recuerda que sus reiterados intentos de incluir en el citado manifiesto reivindicaciones cruciales para el futuro de cientos de miles de profesionales sanitarios andaluces han caído una tras otra en saco roto".

El enfado de CSIF -principal sindicato no profesional en el Servicio Andaluz de Salud- va más allá puesto que acusan a los convocantes, los sindicatos de clase UGT y CCOO de dejarles fuera de las marchas en varias provincias.

Así, fuentes de CSIF lamentan "el hecho de que, en varias provincias andaluzas, se le hubiera impedido no ya solo ejercer como convocante, sino incluso asistir a la concentración".

"Esta situación resulta del todo sorprendente, y así lo hizo saber desde el primer momento, al tratarse de una fuerza sindical que representa a decenas de miles de trabajadores sanitarios, con gran carácter reivindicativo y con importante presencia tanto en la Mesa Sectorial de Sanidad como en todos los foros de negociación que afectan a los empleados públicos", se quejan.

"CSIF no puede entender esta decisión y, tras sus reiterados intentos de reconducir el sentido de su participación hasta el último momento, y en la línea de unidad y sentido común que le caracteriza, ha decidido no acudir a la concentración", explican.

Satse, sindicato profesional del sector de la Enfermería y el mayoritario en el SAS, tampoco irá a la marcha y señala que esto es así porque "solo se ha permitido a cuatro provincias aparecer como convocantes, excluyendo a las otras cuatro sin una justificación clara ni transparente".

Manifiesto

"Además, se han detectado desacuerdos respecto al contenido del manifiesto y los carteles utilizados, así como en diversos aspectos organizativos en los que apenas se ha tenido en cuenta a las organizaciones sindicales", añaden.

Desde UGT, por su parte, han explicado esta ruptura con un escueto "CSIF y Satse se caen de las manifestaciones del domingo 9 de noviembre".