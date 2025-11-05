PP y PSOE pelean por el relato de la sanidad andaluza con una guerra de cifras de miles de millones de euros

El PP y el PSOE están enzarzados en una guerra de cifras sobre la sanidad de Andalucía. Los primeros subrayan que el Gobierno de Juanma Moreno invertirá en la materia más de 16.000 millones de euros el próximo año, la cifra más alta de la historia; los segundos, que el Ejecutivo andaluz quiere privatizar el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Esta batalla por el relato tiene como elemento central una cuestión que estará presente en el debate político hasta las elecciones en Andalucía la próxima primavera: la sanidad. Así lo señaló el PSOE este martes. Su portavoz adjunto, Rafael Recio, acusó al Gobierno de Moreno de "regalar" a la sanidad privada 4.600 millones de euros.

“Si la privatización de la sanidad pública es un bulo, desde el PSOE de Andalucía le pedimos a Moreno Bonilla que explique a qué se debe que a finales de 2024 dos millones de andaluces y andaluzas tenían su seguro privado”, desafió Recio.

Ni en el PP andaluz ni en el Gobierno de Moreno dan por buena la cifra. Responden con más cifras. "¿Cómo es posible que privaticemos si estamos invirtiendo más que nunca en la sanidad pública?", señalan fuentes del Ejecutivo andaluz.

El Presupuesto de la comunidad para 2026, añaden, está ahí para demostrar ese "compromiso" con una sanidad "pública, universal y gratuita", subrayan desde el PP.

Próximo año

¿Qué dicen las cuentas de Andalucía para el próximo año? Dan dos datos, indican fuentes de la Consejería de Sanidad, claves para el relato del PP.

El primero es que el gasto por habitantes en sanidad pública es el mayor en años. De hecho, añaden, es la primera vez en la historia en la que Andalucía supera el gasto medio de España por habitante en sanidad.

El segundo dato clave, señalan, es el ya señalado: la inversión en sanidad pública es la más alta de la historia: más de 16.000 millones de euros, el doble de lo que invirtió el PSOE en Salud cuando aún gobernaban en Andalucía en 2018.

Para el PSOE esto no es prueba suficiente. De hecho, acusan a Juanma Moreno de tener "una hoja de ruta diseñada, calculada y premeditada” para la privatización de la sanidad pública andaluza.

Para contrarrestar esta acusación, en el Gobierno andaluz tiran de más datos: desde que el PP llegó a la Junta se han construido hasta 100 instalaciones sanitarias por toda la comunidad.

Los socialistas, junto con el resto de la izquierda, no creen en esa apuesta de la que habla el Gobierno andaluz. Y usan la carta de la sanidad pública para agitar la protesta que los sindicatos han convocado este fin de semana contra el Gobierno andaluz.

Alegan, además, que el Gobierno de Juanma Moreno tiene tres gerentes del SAS imputados. A eso suman los problemas de los cribados del cáncer de mama, cuya duda quieren extender a la gestión de los programas de prevención del cáncer.

Desde el Gobierno andaluz acusan al PSOE de usar el sufrimiento de las víctimas. De parapetarse tras asociaciones como Amama y querer poner en duda todo el sistema sanitario "para arañar votos".

La guerra por el relato de la gestión de la Sanidad en Andalucía está lejos de acabar. Las elecciones serán "en primavera", anunció el presidente de la Junta. Hasta entonces, será uno de los caballos de batalla a uno y otro lado.