Un menor apuñala a otro, de 12 años, en un instituto de Albuñol (Granada): la Guardia Civil ha abierto una investigación

Un niño de 12 años ha resultado herido sin riesgo para su vida tras ser apuñalado en el hombro por otro menor en el instituto de Albuñol, en la comarca de la costa de Granada, en la mañana de este martes.

La Guardia Civil ha abierto una investigación en relación con los hechos. El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía recibió una llamada este martes sobre las 8.20 horas por parte del 061 alertando que un chico de 12 años había sido herido con un cuchillo en el hombro.

El centro coordinador envió a la zona a la Guardia Civil y a la Policía Local de Albuñol, que más tarde confirmaba que el niño había sido trasladado consciente por los servicios sanitarios desde el lugar de los hechos.

Los primeros indicios han apuntado a una agresión de un menor a otro menor por causas que desde la Guardia Civil está investigando.