El sector inmobiliario andaluz, al rojo vivo: un piso de segunda mano y 80 metros cuesta hoy 40.000 € más que hace un año

Para comprar un piso de segunda mano de unos 80 metros cuadrados en Andalucía, hay que tener 215.000 euros. Eso es un 20 por ciento más que hace solo un año. Es decir, en 12 meses, el precio ha subido hasta 40.000 euros. El precio "máximo histórico" para la comunidad, según los portales especializados.

Así, el metro cuadrado está ya, de media, en 2.687 euros en Andalucía Hace un año se compraba a 2.235 euros. El mercado inmobiliario en la comunidad está al rojo vivo. Y no da señales de enfriarse.

Con esos precios medios, en los que coinciden tanto Fotocasa como Idealista, el piso medio de 80 metros cuadrados cuesta ahora 215.000 euros pero, hace solo 12 meses, se podría adquirir por 178.000. La diferencia es notable.

Según cifras de Idealista, el precio del metro cuadrado en Andalucía ha subido en el último mes un 3,9 por ciento. Casi cuatro puntos en 30 días. El sector del ladrillo acelera, lejos de frenar, su subida de precios.

Porque, si se mira al último trimestre y la misma tabla de datos, los precios subieron un 6,4 por ciento. Algo más del 2 por ciento de media. Así, el precio de la vivienda de segunda mano en Andalucía sube en torno a un 20,2% en un año.

Precios

“El precio de la vivienda de segunda mano ha experimentado un crecimiento sostenido y de gran intensidad en los últimos años, impulsado por el fuerte desequilibrio entre una demanda muy activa y una oferta estructuralmente limitada", señala María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Así, desde Fotocasa señalan que el precio de las viviendas en Andalucía hoy está solo un 5,5 por ciento por debajo de su punto álgido, en plena burbuja del ladrillo, allá por 2007, justo antes de la crisis de 2008.

Para Idealista, sin embargo, se han superado y la comunidad ya registra los precios más altos de su historia. Hablan, de hecho, de "máximo histórico" con esos casi 2.700 euros por metro cuadrado.

"Los precios nunca habían estado tan pensionados como en este periodo. La falta de oferta asequible sigue siendo el principal motor del encarecimiento", explican los expertos.

"Todas las comunidades autónomas registran subidas y ocho de ellas superan el 10%. Madrid y Baleares destacan además por situarse por primera vez por encima de los 5.000 euros por metro cuadrado, un hito que las equipara a las principales capitales europeas”, detalla Matos.

A esa falta de oferta, cuestión en la que ya ha intervenido el Gobierno andaluz, se suma la cuestión de los pisos turísticos. Es el otro gran foco de tensión del mercado inmobiliario. La rentabilidad para el alquiler temporal es mucho más alta que el de venta para vivienda habitual.

Eso provoca que muchas promociones y edificios acaben en manos de inversores. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 35 por ciento de las operaciones de compra de vivienda en España se hicieron sin hipoteca. En efectivo. Se sospecha que, en gran medida, como inversión, no como vivienda de uso diario.

Sobre esto también el Gobierno andaluz ha puesto algunos límites. Así, publicó el año pasado un decreto que habilita a los ayuntamientos a limitar el número de viviendas turísticas. Es lo que ha hecho, por ejemplo, el Consistorio de Sevilla.

Aunque los precios en Andalucía estén en máximos, no es donde el metro cuadrado ha subido más en este último año. Señalan en Fotocasa que ese récord lo tiene la Comunidad Valenciana (22,6 por ciento), Región de Murcia (21,2 por ciento) y Asturias (21,0 por ciento).

Detrás sí estaría Andalucía (20,2 por ciento), Madrid (18,9 por ciento) y Canarias (18,0 por ciento). Le siguen Cantabria (16,1 por ciento), Baleares (15,9 por ciento), País Vasco (12,6 por ciento) y Cataluña (12,5 por ciento).

En cuanto al ranking de comunidades con el precio del metro cuadrado más caro en España se encuentra en Baleares y Madrid, que por primera vez supera los 5.000 euros, en concreto se Baleares sitúa en 5.198 euros/m2 y Madrid en 5.089 euros/m2.

Le siguen, País Vasco con 3.626 euros/m2, Canarias con 3.202 euros/m2 y Cataluña con 3.158 euros/m2. Después estaría Andalucía, con 2.687 euros/m2 y Comunitat Valenciana con 2.493 euros/m2, Cantabria con 2.421 euros/m2, Asturias con 2.179 euros/m2 y Navarra con 2.124 euros/m2.

Siguen Galicia con 2.096 euros/m2, Aragón con 1.842 euros/m2, Región de Murcia con 1.767 euros/m2, La Rioja con 1.758 euros/m2, Castilla y León con 1.644 euros/m2, Castilla-La Mancha con 1.278 euros/m2 y Extremadura con 1.276 euros/m2.

Dentro de Andalucía, tampoco hay un mercado monolítico. Así, hay zonas donde el precio ha crecido más que en otras. El orden de mayor a menor es: Granada (15,1 por ciento), Almería (14,3 por ciento), Málaga (13,5 por ciento), Cádiz (11,1 por ciento), Sevilla (8,8 por ciento), Córdoba (7,1 por ciento), Huelva (5,9 por ciento) y Jaén (1,4 por ciento).

Sevilla

Además, hay cuatro provincias que superan los 2.000 euros por metro cuadrado en Andalucía: Málaga con 4.351 euros/m2, Granada con 2.429 euros/m2, Cádiz con 2.249 euros/m2, Sevilla con 2.056 euros/m2, Huelva con 1.637 euros/m2, Almería con 1.579 euros/m2, Córdoba con 1.554 euros/m2 y Jaén con 1.024 euros/m2.

Las capitales de provincia con variación interanual suben el precio en octubre respecto al año anterior son: Jaén capital (15,5 por ciento), Granada capital (12,5 por ciento), Córdoba capital (11,6 por ciento), Huelva capital (10,0 por ciento), Almería capital (7,4 por ciento), Málaga capital (6,7 por ciento) y Sevilla capital (5,6 por ciento).

Y un caso raro: una capital de provincia donde el precio de los pisos ha bajado: Cádiz capital, donde el metro cuadrado cuesta hoy un 0,2% menos que hace un año.

Salobreña

El estudio de Fotocasa señala también los municipios de Andalucía con mayores incrementos de precios en la vivienda. Se lleva el oro Vera (72,9%); la plata es para Salobreña (52,9%); y el bronce para Santa Fe (48,2%).

Le siguen Cenes de la Vega (39,0%), Gualchos (36,4%), Cuevas del Almanzora (33,8%), La Alcaidesa (33,3%), Manilva (29,7%), Almuñécar (29,2%), Atarfe (26,3%), La Zubia (25,1%), Las Gabias (25,0%), Armilla (21,9%), Chipiona (21,6%), Casares (21,4%) y Puerto Real (20,1%).