Muere un menor de 12 años atropellado en Huétor-Tajar (Granada): hay una investigación abierta

Las claves nuevo Generado con IA Un menor de 12 años falleció tras ser atropellado en la autovía A-92 a su paso por Huétor-Tájar, Granada. El accidente ocurrió a las 6:42 horas en el kilómetro 201, según el 1-1-2 de la Agencia de Emergencias de Andalucía. La Guardia Civil investiga el incidente y busca a los familiares del menor, que estaba indocumentado. El Centro de Emergencias Sanitarias 061 solo pudo certificar la muerte del menor en el lugar del accidente.

Un menor de doce años de edad ha muerto este domingo tras ser atropellado en la autovía A-92 a su paso por el municipio granadino de Huétor-Tájar, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El accidente se ha producido a las 6:42 horas, cuando varios conductores que circulaban por la carretera han alertado al centro de coordinación por el arrollamiento en el kilómetro 201 en la salida hacia el municipio en dirección Loja.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Guardia Civil y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, que tan solo ha podido certificar la muerte de la víctima en el lugar.

La Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, está tratando de buscar a los familiares de la víctima, que el propio alcalde de la localidad, Fernando Delgado, ha confirmado a varios medios locales que se trata de un menor de edad que iba indocumentado.