Amama, el azote contra la sanidad andaluza: en la Covid ya culpaba al SAS de las muertes de cáncer por "falta de atención"

La asociación de mujeres con cáncer de mama Amama se ha convertido en el azote del Gobierno de Juanma Moreno desde que, a finales de septiembre, estallara la crisis por los retrasos en los cribados del cáncer de mama.

Aunque sus reivindicaciones y críticas hacia la gestión del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se han acentuado en las últimas semanas, vienen de largo.

Prácticamente desde que Ángela Claverol cogió las riendas de la entidad como presidenta, en 2019, justo cuando Moreno comenzó a gobernar entonces con Ciudadanos.

Estas críticas se acrecentaron durante la Covid. Sin llegar a ir a los tribunales, Clarevol sí denunció públicamente, en concreto en un reportaje publicado por EL ESPAÑOL en octubre de 2020, la situación de las mujeres enfermas de cáncer.

Las enfermas de cáncer desahuciadas del hospital al no caber por la Covid: “Ya han muerto mujeres”, rezaba en el titular.

“Ahora todo es covid. Covid y más covid. Las demás enfermedades no existen”, aseguró hace cinco años cuando entonces era paciente oncológica.

En el reportaje, Claverol denunciaba que, durante el confinamiento, incluso meses después, se suspendieron tratamientos oncológicos y se habían aplazado pruebas en los hospitales.

“De la asociación ya han muerto dos mujeres por falta de atención”, aseguró. Por eso pedía en aquellas fechas que las dejaran "elegir si morir de covid o de cáncer”.

La presidenta no acudió a los tribunales en aquel entonces, como sí ha hecho con el caso de los cribados de cáncer. Esta vez ha acudido dos veces a la Fiscalía.

Primero para que se investiguen los retrasos en las pruebas diagnósticas, alegando como entonces que por esta causa "ya han muerto mujeres".

Y, segundo, para denunciar una presunta modificación de los historiales médicos de las mujeres que se sometieron a las pruebas de detección precoz. El Ministerio Fiscal ya está investigando ambos causas

Sin embargo, hay diferencias entre aquella crisis y la actual. En 2020 sí se sentó con el entonces consejero de Salud, Jesús Aguirre, para decirle que se estaban "estaban muriendo asociadas, no de covid, sino por no recibir su quimio" y para pedirle mejoras.

El resultado de la reunión fue la apertura del hospital de día para cuatro mil mujeres, según ha asegurado la presidenta de Amama a El Correo de Andalucía.

Desde la Consejería de Salud y Familias confirmaron a EL ESPAÑOL que en esos meses de confinamiento “la actividad de oncología se había priorizado” y se atendió el tratamiento y las consultas “con normalidad”.

Precisaron también, no obstante, que se habían diagnosticado casos más avanzados porque “los pacientes habían acudido más tarde a la cita por miedo a lo que se vivía en los hospitales”.

Claverol, presidenta de la asociación Amama, atiende a los medios. EP Sevilla

Y que en las consultas externas los oncólogos valoraron cada caso de manera individualizada para decidir si la atención debía realizarse de forma presencial o telefónica, método por el que se llegaron a atender al 70% de los pacientes.

Sin embargo, ahora, cinco años después, la presidenta de Amama ha declinado reunirse con el presidente de la Junta, tal y como reveló Moreno en la entrevista concedida a EL ESPAÑOL.

Ni lo hizo cuando empezaron a conocerse los primeros retrasos, ni tampoco acudió este viernes a la primera reunión en el seno de la Comisión de Participación y Seguimiento del Plan de Acción del Cribado de Cáncer de Mama.

En la misma, se han analizado las incidencias detectadas recientemente y se han presentado las medidas ya en marcha para reforzar el programa.

Esta comisión está compuesta por expertos, especialistas en radiodiagnóstico de hospitales, colegios profesionales, representantes de sociedades científicas, profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes.

Desde Amama han justificado su ausencia por "motivos de agenda", aseguró la propia Claverol: "En Amama, hacemos las cosas de manera más organizada, no con un 'aquí te pillo, aquí te mato'".

"Este viernes no podemos ir porque tenemos la agenda a tope de actos con motivo del mes del cáncer de mama. No podemos traicionar a las mujeres para ir a una reunión exprés", apostilló la presidenta de Amama.

Manifestación este domingo

Las dirigentes de Amama también han estado inmersas en la organización de la manifestación convocada para este domingo a las 12,00 horas en las puertas del Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, para protestar por la crisis de los cribados. Claverol la augura multitudinaria.

La que convocaron el pasado 8 de octubre en las puertas del SAS, coincidiendo con la dimisión de la consejera, ya lo fue.

El propio presidente Juanma Moreno lamentó hace unos días que Amama no tuviera "una actitud colaborativa y constructiva", y que, en cambio, prefiera "ir a manifestarse" frente al Palacio de San Telmo en vez de sentarse en su despacho.

Y esta misma semana la crispación ha aumentado con Amama, después que la asociación haya presentado la denuncia ante la Fiscalía por la presunta manipulación de pruebas.

Tras ello, el nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, le pidió a Amama, "con todo el cariño", que "dejen de lanzar infundios y de intentar desprestigiar al sistema público de salud y a los profesionales que trabajan en el SAS".

Varios profesionales de la sanidad andaluza, incluida la última consejera socialista de Susana Díaz, Marina Álvarez, los que han desmentido tal cuestión explicando que es imposible tal manipulación.

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, llegó a mostrar dos mamografías de una paciente insinuando que podrían haber sido manipuladas. Una cuestión que el propio Juanma Moreno le recriminó.

En los últimos días ha circulado una campaña en redes, cuya autoría se desconoce, con vídeos y mensajes que pretenden vincular a Amama con el PSOE y politizar sus reivindicaciones.

En el mismo pueden apreciarse imágenes de Claverol con Pedro Sánchez, María Jesús Montero o Antonio Muñoz en distintos eventos públicos.

Desde San Telmo se desvinculan de dicha campaña y mantienen la puerta abierta para reunirse con esta asociación, con el fin de escuchar directamente sus reivindicaciones y sus propuestas para mejorar el sistema. Sobre todo, porque en el tratamiento de esta enfermedad el paso del tiempo juega en contra.