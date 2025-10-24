Montero pone en duda el sondeo que le da el peor resultado del PSOE andaluz en la historia: "Depende de la Junta"

Las claves nuevo Generado con IA María Jesús Montero cuestiona la validez del sondeo del Centro de Estudios Andaluces que pronostica un mal resultado para el PSOE andaluz, sugiriendo que el departamento responsable del estudio está influenciado por el consejero de Sanidad, Antonio Sanz. Montero critica la falta de experiencia sanitaria de Antonio Sanz, actual consejero de Sanidad, y su idoneidad para gestionar la Salud en Andalucía, señalando que el cambio de nombre de la Consejería de Salud a Sanidad representa un retroceso. La líder del PSOE de Andalucía sugiere que la dependencia del Centra del consejero de Sanidad y la relación con los medios de comunicación condicionan los resultados del sondeo, afirmando que la mejor forma de perder elecciones es confiar en la mayoría absoluta.

La líder del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha restado importancia al último sondeo del Centro de Estudios Andaluces (Centra) que pronostica el peor resultado de la historia del partido en la comunidad, con entre 26 y 29 escaños, frente a los 30 que sacó Juan Espadas en 2022.

Según Montero, los sondeos del Centra son cuestionables porque "saben ustedes que ese departamento depende del actual consejero de Sanidad", Antonio Sanz.

Con esa sombra de duda sobre el papel del consejero de la Presidencia y de Sanidad despachaba la pregunta de los medios sobre su valoración del mal pronóstico electoral del Centra para el PSOE.

Montero siguió su razonamiento cargando contra Sanz, persona que, ha señalado, no encuentra idónea para hacerse cargo de la Salud de los andaluces.

La primera crítica, más allá del perfil de Sanz, ha sido para el nuevo nombre de la Consejería. "Entonces de Salud hoy de Sanidad, eso ha supuesto un retroceso", ha opinado la también ministra de Hacienda en su visita a la Agencia Espacial Española, cuya sede está en Sevilla.

"Experiencia sanitaria"

"Solo en el nombre, la Salud es mucho más que la Sanidad", ha valorado. Y, según ha añadido, "que se haya puesto al frente a una persona que no tiene ninguna experiencia en gestión sanitaria" es un error del Gobierno andaluz.

Sanz, ha valorado, "no conoce para nada el sistema de salud ante una crisis del sistema de salud" y, además, de él dependen también "la relación con los medios de comunicación, entre ellos Canal Sur".

También el Centra, ha añadido. "Y eso lo dice todo". "Yo lo que le puedo decir es que la mejor manera de perder unas elecciones es estar instalado en la mayoría absoluta", ha indicado Montero, en referencia esta vez al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.