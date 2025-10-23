Izquierda y Vox se unen por la crisis del cribado contra Moreno, que defiende su gestión: "Reconocimos el error y presentamos un plan"

Las claves nuevo Generado con IA La izquierda y Vox critican al Gobierno de Juanma Moreno por la gestión de la crisis del cribado de cáncer de mama en Andalucía. Moreno defiende su gestión y acusa a PSOE y Vox de unirse contra su gobierno, ironizando sobre su acercamiento político. El portavoz de Vox, Manuel Gavira, y otros líderes de la oposición critican el estado de la sanidad pública y el uso de seguros privados en Andalucía. María Márquez del PSOE acusa al Gobierno andaluz de maltratar a los sanitarios y llama a los andaluces a apoyar las manifestaciones por la sanidad.

Frente general de la izquierda y la derecha contra el Gobierno andaluz. La Sesión de Control al Ejecutivo de Juanma Moreno, celebrada este jueves en el Pleno del Parlamento de Andalucía, ha resultado en un ataque desde PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía en la misma dirección: la gestión de la crisis del cribado de cáncer de mama.

Todos los partidos de la oposición han coincidido en su envite contra el presidente de la Junta, Juanma Moreno, cuestión que el popular ha señalado cuando le ha tocado dar la réplica a Vox: "Les veo cada vez más cerca de la izquierda", ha ironizado el presidente andaluz.

Moreno ha emplazado a los de Abascal a unirse a la manifestación que ha convocado el sindicato CCOO este domingo contra su Gobierno por la crisis del cribado de cáncer. "Ya les veo cogiendo la pancarta, ahí tienen oportunidad de chillar contra el Ejecutivo", ha indicado.

El portavoz de Vox, Manuel Gavira, había empezado con un argumento que, en otras ocasiones, se ha escuchado al PSOE y a los grupos a la izquierda de los socialistas. "¿Qué le parece que los andaluces estén pagando por la sanidad dos veces?", ha inquirido, en referencia a los seguros de salud privados que se firman en la comunidad. "A nosotros nos parece vergonzoso", ha indicado Gavira.

En el mismo tono ha intervenido el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, quien ha augurado que Moreno perderá las próximas elecciones por culpa de la crisis del cribado de cáncer de mama. "¿Pero usted, con solo dos diputados, cómo se atreve a erigirse en la voz de la opinión pública de los andaluces?", le ha advertido Moreno.

Inma Nieto

Por Andalucía ha ironizado con la amplia cartera de Antonio Sanz, al que Inma Nieto, ha tachado de "consejero a media jornada". "Usted ya no es el novio de Andalucía", ha añadido la líder de izquierdas.

Sin embargo, el choque más tenso de la sesión ha sido con la vicesecretaria general del PSOE andaluz, María Márquez. La onubense ha acusado a Moreno de "mentir" y necesitar "más humildad" por no estar presente en el hemiciclo este miércoles durante todo el debate sobre el cáncer de mama.

La socialista ha señalado que el Gobierno andaluz "maltrata" a los sanitarios y ofrecen condiciones laborales "pésimas". Así, Márquez ha animado a los andaluces a que se pongan "del lado de las mareas blancas", organizaciones que se manifiestan por la sanidad y que, en el pasado, fueron un quebradero de cabeza para el PSOE cuando gobernaba en Andalucía.

Moreno ha sido tajante en su respuesta. "Viene con ansiedad y ambición, pero no de resolver los problemas de los andaluces, sino de deteriorar a este Gobierno", ha indicado.

Y, para conseguirlo, ha añadido, "les da igual triturar el sistema de cribado que salva vidas y maltratar y culpar a los sanitarios" del sistema sanitario. "Si tienen que pisotear el sistema público de salud para arañar votos, lo harán, eso y es irresponsabilidad", ha indicado el presidente de la Junta de Andalucía.

Para Moreno, el PSOE andaluz está sobreactuado. "Se ha pasado de frenada y eso les va a pasar factura"; les ha advertido. "Verán tres consecuencias de ese pasarse de frenada: muchos profesionales no entienden las responsabilidades que les cargan, que les ataquen de manera cruel todos los días por un puñado de votos; muchos usuarios están satisfechos con el SAS, tampoco les entienden; y más pronto que tarde Montero le va a llamar al orden porque gracias a usted y sus comparecencias estamos recordando de dónde venimos y lo que hizo la señora Montero", ha indicado.