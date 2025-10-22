Dos detenidos por intentar secuestrar a un niño de unos tres años en el barrio el Sector Sur de Córdoba

Un agente de la Policía Nacional en una imagen de archivo. EP Córdoba

La Policía Nacional detuvo este martes por la noche a dos hombres por intentar secuestrar a un niño de unos tres años de edad en medio de la calle en Córdoba capital. Ambos están bajo custodia policial.

Los hechos ocurrieron sobre las 21.00 horas de este martes en el barrio el Sector Sur de Córdoba. Entonces dos hombres, los ahora detenidos, habrían intentado llevarse contra su voluntad al niño.

Fueron los vecinos de la zona los que, según fuentes de la investigación, frustraron el intento de secuestro. También llamaron a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que se presentaron a los pocos minutos en la zona.

Los agentes, que rastrearon las inmediaciones, dieron con los presuntos secuestradores cerca del Campo de la Verdad, también en Córdoba capital.

Según adelantó Cordópolis, la investigación sigue abierta para esclarecer los detalles del suceso. En todo caso, al pasar a disposición judicial, ambos sospechosos habrían sido puestos en libertad a la espera del cierre de la investigación y del juicio por los hechos en cuestión.

Libertad

La autoridad judicial ha confirmado este extremo: los dos detenidos estan en libertad con cargos.

Al respecto, la subdelegada del Gobierno en la provincia, Ana López, ha comentado a los periodistas que la Policía Nacional sigue trabajando en el caso que está judicializado, de modo que han tomado declaración a los dos detenidos y realizan distintas diligencias.

Según han informado fuentes cercanas al caso, una llamada alertó de los hechos antes de las 22,00 horas de este lunes, momento en el que se desplazaron a la zona los agentes policiales y detuvieron a los dos varones en una zona aledaña.