Los bomberos desalojan veinte viviendas en Monachil (Granada) tras el incendio de un garaje

Las claves nuevo Generado con IA Veinte viviendas fueron desalojadas de forma preventiva en Monachil (Granada) debido a un incendio en una cochera comunitaria. El incendio, ocurrido en la calle Chico Colorín, provocó una llamada de emergencia recibida por el 1-1-2 a las 13.20 horas. Las autoridades movilizaron a los Bomberos de Granada, la Guardia Civil y la Policía Local para controlar la situación. Un vehículo resultó calcinado, pero no se registraron daños personales durante el incidente.

Una veintena de viviendas ha tenido que ser desalojada de manera preventiva debido a un incendio registrado en la tarde de este sábado en una cochera comunitaria en El Barrio de la Vega, en Monachil (Granada).

De acuerdo con los datos aportados por el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, alrededor de las 13.20 horas se ha recibido una llamada avisando de un incendio en una cochera comunitaria en la calle Chico Colorín.

En ese instante, la sala coordinadora movilizó a los Bomberos de Granada, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

De manera preventiva, se procedió al desalojo de veinte viviendas ante la acumulación de humo provocado por el incendio.

Los Bomberos actuaron en el lugar para la extinción del mismo, resultando únicamente calcinado un vehículo, sin que se hayan registrado daños personales.