Denuncian al Servicio Andaluz de Salud por homicidio tras la muerte de un hombre de 86 por cáncer de mama

La familia de un hombre que murió por cáncer de pecho a los 86 años va a presentar una denuncia contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por un posible delito de homicidio imprudente por omisión y por otro de omisión del deber de prestar servicios sanitarios.

El tratamiento para su enfermedad se hizo en Madrid, pero luego se mudó a Almería. Allí es donde su abogado detecta irregularidades.

Así, según el letrado José Antonio Sires, el hombre "no fue tratado con la diligencia debida". Aunque tenía 86 años, el letrado sostiene que otro abordaje por parte de los médicos del SAS podría haber "ralentizado" la enfermedad.

El fallecido, explica Sires, vivía en Madrid. Allí se le detectó un cáncer de pecho. Un "carcinoma de mama izquierdo" que le extirparon y por el que fue tratado en la sanidad madrileña. Le practicaron "mastectomía y vaciamiento axilar", señala su abogado. Eso ocurrió en 2005.

Superada la enfermedad, aparentemente, se jubiló en 2011, seis años después de su tratamiento por el cáncer y se mudó a Almería. A Garrucha, concretamente.

Adscrito al SAS

Entonces quedó "adscrito al SAS", puesto que vivía en Andalucía. Pasaron los años y, "fue atendido por su médico de cabecera por patologías menores, sin seguimiento oncológico ni realización de pruebas de control pese a sus antecedentes".

En 2024, casi 20 años después de su cáncer de pecho, el hombre requirió de un ingreso en el hospital de Huércal-Overa.

Según el letrado, presentaba "un cuadro de malestar general y cistitis persistente, detectándose un derrame pleural masivo derecho". Se le trató en el hospital, pero el abogado cree que no de manera correcta.

Sires sostiene que "la asistencia médica prestada incurrió en graves omisiones, ya que no se realizó diagnóstico diferencial adecuado pese a antecedentes oncológicos claros, o no se solicitó valoración por Oncología ni comité multidisciplinar, incumpliendo los protocolos asistenciales".

Por eso la demanda. "Además, se descartó erróneamente una reaparición del cáncer de mama, atribuyendo el cuadro a un presunto cáncer de pulmón no confirmado, se privó al paciente de la posibilidad de recibir tratamiento hormonal paliativo, que podría haber ralentizado la progresión metastásica y prolongado su supervivencia".

El abogado acusa al SAS también de "extraviar la muestra de líquido pleural que le fue extraído, lo que impidió confirmar el diagnóstico metastásico".

"Finalmente, el paciente murió el 25 de julio de 2025, y su familia ha decidido iniciar un proceso legal contra la Junta de Andalucía, a la que considera responsable de un mal seguimiento de su enfermedad", añade el abogado.

El letrado reconoce que, al tener 86 años, el hombre "no estaba incluido en el programa de cribado de cáncer de mama", pero sí cree que debía haber hecho seguimiento de la enfermedad tratada en Madrid.