Juanma Moreno, sobre la crisis del cribado de cáncer: "Aquí sí se dimite, en Andalucía sí que asumimos responsabilidades"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha subrayado que en Andalucía "se hacen las cosas diferentes". Se refiere a la gestión de la crisis del cribado de cáncer de mama que ha dado con la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, este miércoles a última hora.

"Aquí nadie dimite a nadie. Bueno, pues en Andalucía actuamos de manera distinta", ha indicado el presidente andaluz a su llegada al Pleno del Parlamento, donde ha explicado que en su Ejecutivo "se asumen responsabilidades" y "con transparencia".

Moreno, que ha anulado su viaje a Bruselas de la semana próxima, donde iba a acudir a la sesión plenaria del Comité de las Regiones, de la que es vicepresidente, tiene ahora por delante la tarea de encontrar consejera o consejero de salud.

En todo caso, Moreno, que ha pedido disculpas dos veces por la cuestión de cribado de cáncer, ha insistido en que el problema no es del sistema sanitario. Ni tan siquiera de Sevilla. Es de un área concreta del hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde se concentran "el 90 por ciento de los errores".

"Es un gran hospital de referencia, pero ha habido un problema puntual que hemos detectado y que evidentemente vamos a cambiar", ha señalado el presidente.

Plan de choque

Además de detectar dónde estaba el problema, el presidente andaluz ha señalado que han puesto en marcha dos cuestiones más: un plan de choque de 12 millones de euros para hacer prueba a todas las mujeres antes de mes y medio y un nuevo protocolo sobre el cáncer de mama.

"Creo que hemos actuado de la manera más correcta que se pueda actuar ante una situación que yo he considerado grave", ha señalado Moreno, quien ha hablado de "decisiones drásticas" que "van a suponer también una serie de cambios y de reformas en el ámbito organizativo de la Consejería de Salud".