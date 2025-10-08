Montero critica a la Junta por culparla del protocolo para el cáncer que ella aprobó como consejera: "Fue hace 13 años"

Rifirrafe en el Congreso de los Diputados entre el PP y la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por los errores en los cribados del cáncer de mama en Andalucía.

En la actualidad, los hospitales andaluces aplican el mismo protocolo desde el año 2011, cuando Montero era aún consejera de Salud en la Junta de Andalucía.

Precisamente, esa cuestión es la que le han reprochado los diputados del PP por Málaga y Sevilla y exconsejeros andaluces, Elías Bendodo y Juan Bravo, respectivamente.

En su respuesta, Montero ha subrayado que han pasado "13 años", por lo que ve "lamentable" que el Ejecutivo de Juanma Moreno quiera echarle ahora "la culpa".

En cualquier caso, en ese protocolo, al que el PSOE ha calificado como el de "la vergüenza", no hay establecido ningún tipo de comunicación a las pacientes desde que se detecta un resultado no concluyente en una mamografía hasta que se la cita para una prueba complementaria.

Sólo se incluye la obligación de emitir un "informe de alta" una vez que el cáncer ha sido descartado tras la segunda prueba practicada. Ahora la Junta ha cambiado el protocolo y va a informar a todas, independientemente del resultado.

"Este es el estilo del PP y del PP andaluz, que consiste en dar palmadas en la espalda y hacer como que no pasa nada y no asumir responsabilidades por el cáncer de mama. Hace 13 años que no soy consejera de Sanidad de Andalucía, 13 años. Es que es vergonzoso. Nos jugamos la vida, nada de esto es un juego", responde Montero, visiblemente enfadada.

"Protocolo Montero, fue usted la que eliminó la obligación de informar a los pacientes", le ha reprochado Juan Bravo a la ministra.

"¿De verdad los andaluces se van a creer que el problema que han tenido ustedes se achaca a hace trece años?", ha planteado la vicepresidenta primera, quien ha instado a Moreno a "asumir responsabilidades y competencias".

Montero ha insistido en que el Gobierno del PP andaluz se está "cargando" el sistema sanitario público, cuando "aquí nos jugamos la vida" y esto "no es un juego", y se ha mostrado convencida de que los andaluces "toman nota" de cómo gestiona el Partido Popular en la comunidad.

Sobre este mismo asunto ha recurrido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha preguntado por los pagos en metálico al asesor Koldo García y a exministro y secretario de Organización José Luis Ábalos.