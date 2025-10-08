Juanma Moreno, sobre la crisis del cribado de cáncer: "Haremos una renovación profunda en nuestro sistema sanitario"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha comparecido este miércoles para dar explicaciones sobre los retrasos en los diagnósticos del cáncer de mama en Andalucía. Además de anunciar la dimisión de la consejera de Salud, el presidente andaluz ha advertido de que el problema no es del sistema sanitario "sino de un área concreta de un hospital".

"No estamos hablando de un problema de toda Andalucía, ni de toda la provincia de Sevilla, y por supuesto, no de todo ese gran hospital que es el Virgen del Rocío de Sevilla, sino de una área muy concreta" de dicho centro, ha abundado Moreno.

Sobre la ya exconsejera de Salud, Moreno ha señalado que es "una mujer que ha dedicado toda su vida a la sanidad y el último año al servicio público en una de las responsabilidades políticas más difíciles que hay en toda España, que es dirigir el sistema público de salud más grande que hay en España, que es el de Andalucía".

"Ha gestionado como todos con sus errores y con sus aciertos, pero con una honestidad y una entrega fuera de cualquier duda", ha añadido el presidente andaluz.

Además, Moreno ha explicado que es "comprensible que en un sistema tan complejo a veces haya errores, problemas, incidencias. Lo difícil de entender es que hayan tenido que ser las afectadas las que adviertan del problema. No hay excusa", ha advertido.

Salud

Así, además de las medidas anunciadas esta mañana -un plan de choque para Salud- y del cambio en la consejería, "ya anunció que haremos una renovación profunda en nuestro sistema sanitario", ha señalado. "

Auditaremos lo que haga falta auditar y cambiaremos todo aquello que detectamos que no funciona en esa estructura organizativa. La sanidad pública es uno de los pilares de nuestro estado del bienestar. Apostamos por ella como nunca", ha señalado Moreno.

El presidente andaluz ha indicado, además, que el 90 por ciento de los casos de mujeres que han visto retrasos en la notificación del resultado de sus pruebas son de ese centro sanitario.

Para atajar el problema, Moreno ha recordado el plan de choque que ha aprobado su Gobierno este miércoles y que ha presentado la consejera portavoz, Carolina España, esta mañana. Supone una inversión de 12 millones de euros para que todas las mujeres afectadas -2.000, 1.800 del hospital Virgen del Rocío de Sevilla- se hagan pruebas antes del 30 de noviembre,

"Apostamos por este cribado", ha zanjado Moreno puesto que "gracias a él se salvan muchas, muchas vidas", ha señalado. "En los últimos días han salido a la luz testimonios de mujeres que habían hecho una prueba, se habían hecho una prueba, y no tenían noticias de sus resultados", ha añadido.

"Ante esta incertidumbre para muchas personas preocupadas por su salud ordenamos una investigación para ver qué estaba pasando", ha explicado el presidente andaluz.

Ahí descubrieron que el protocolo, que se aprobó cuando María Jesús Montero era consejera de Salud, en 2011, decía que si el resultado era positivo o negativo, se comunicaba a la mujer. Si no era concluyente, no se le decía nada y se le citaba meses después para una nueva prueba.

Eso es lo que cambia. Ahora se le dirá a las mujeres si el resultado no es concluyente y necesita una segunda prueba. Porque, además, ha explicado Moreno, la "en torno al 99 por ciento de las pruebas dudosas se descarta la enfermedad, pero existe una probabilidad de que alguna de ellas salga positiva".

"El programa para la detección precoz del cáncer de mama salva vidas, muchas vidas al año", ha insistido.

"En cuanto tuve conocimiento de la situación, pedí disculpas a las mujeres afectadas. Y hoy vuelvo a reiterar mi disculpa Vivir con esa incertidumbre no es deseable para nadie", ha señalado Moreno.

"Termino apelando a la confianza, a esa confianza que debemos tener en nuestro gran sistema sanitario público. Cuenta con excelentes profesionales, yo diría los mejores de España. Tienen más recursos que nunca, aunque siempre hace falta más recursos. Y por supuesto cuenta también con la firme determinación del gobierno que está decidido a apostar por él. Podéis estar seguros", ha cerrado el presidente andaluz.