Mujeres afectadas por cáncer de mama frenan la denuncia contra la Junta hasta estudiar "caso por caso" posibles retrasos

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) de Sevilla ultima una querella contra la Junta de Andalucía por los casos de retrasos en la comunicación de diagnósticos de cáncer que, aseguran, tienen registrados.

Pese a que esta mañana desde la organización hablaban de "varias mujeres muertas ya por retrasos", esta noche han matizado e indican que no hay constancia de que quienes murieron fuera por un fallo del sistema.

En todo caso, la asociación ha explicado que la querella se estudiará "caso a caso". Una vez que tengan todos los datos procederán a una denuncia que podrá ser individual o colectiva o ambas, ha señalado el letrado que las representa, Manuel Jiménez.

Estas dos matizaciones son nuevas: de momento no hay mujeres que se haya demostrado que murieran por posibles retrasos de su diagnóstico de cáncer y la denuncia de Amama tardará hasta tener todos los datos de cada caso.

Estas explicaciones llegan tras una reunión de esta asociación con mujeres que podrían estar afectadas. Aseguran desde Amama que tienen hasta 400 posibles casos. No están confirmados, reconocen. Los están estudiando.

Amama

La presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha explicado que la reunión ha sido dura porque las mujeres se encuentran muy afectadas, y ha lamentado que la administración sanitaria todavía no les haya ofrecido soluciones. Además, ha cifrado en más de medio centenar las mujeres que han acudido personalmente y "muchas más" por videoconferencia.

Estas declaraciones llegan a menos de 24 horas de que la Junta presente su "plan de choque" contra posibles problemas en la notificación de casos de cáncer de mama. Así lo ha anunciado el Gobierno andaluz, que responde de esta forma a menos de dos semanas de conocerse los primeros casos.

En dicho plan, ha explicado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, no repararán en gasto. Quieren abordar el problema cueste lo que cueste, conscientes de lo delicado de quienes padecen cáncer.

Desde la oposición han atacado al Gobierno andaluz, al que acusan al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno de protagonizar "el acto más miserable que se conoce en política", que fue irse "a Almería a hacerse fotos con niños con cáncer para intentar limpiar su imagen".

Desde IU y Adelante Andalucía han presentado sendas denuncias contra el Ejecutivo de Juanma Moreno. En ambos casos, por homicidio, entre otros tipos penales.

Desde Amama no están de acuerdo con estas denuncias de la izquierda. Entienden que, sin datos aún sobre el detalle de los casos, alcance y consecuencias, no se puede presentar una querella criminal. Entienden que el camino es el suyo, investigar primero para denunciar después.