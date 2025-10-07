Golpe en la mesa de la Junta sobre el cáncer de mama con un plan de choque: "No vamos a escatimar ni un solo euro"

El Gobierno andaluz presenta este miércoles un "plan de choque" contra el problema detectado en la comunicación de casos de cáncer de mama. Así lo ha explicado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.

La también portavoz del Gobierno andaluz ha señalado que este plan de choque es una "orden directa" del presidente de la Junta, Juanma Moreno. "No vamos a escatimar ni un solo euro", ha añadido. Este 'golpe en la mesa' busca reconquistar el relato sobre la crisis del cáncer de mama y demostrar la gestión que se está haciendo en el caso.

Así, el Ejecutivo andaluz ha indicado que el plan para abordar esta cuestión no tendrá límite presupuestario. El objetivo prioritario, ha explicado España, es "que un error como este, que nunca tendría que haber ocurrido, no pase nunca más".

"Haremos todo el esfuerzo presupuestario para solucionar este problema. No vamos a escatimar ni un solo euro", ha abundado la consejera.

A eso se suma la auditoría que el Gobierno andaluz realizará para depurar responsabilidades sobre el retraso de notificaciones a mujeres con cáncer de mama.

Pruebas de cáncer

El Gobierno andaluz ha señalado que su prioridad ahora mismo es la de "atender a las mujeres" y dar una solución para que las que se han realizado pruebas de forma reciente puedan quedar tranquilas al hacerse de nuevo los cribados que correspondan.

El caso, mientras, ha llegado ya a los tribunales. Tanto la asociación de mujeres afectadas, Amama, como IU y Adelante Andalucía han anunciado denuncias por este caso. En el caso de Adelante Andalucía llegan a acusar al Gobierno andaluz de delitos de lesiones por imprudencia grave, homicidio y dejación de funciones, así como omisión de prestar servicios sanitarios.

Desde el Gobierno andaluz señalan que su empeño ahora mismo es ultimar el plan de choque y ayudar a las mujeres y han acusado a la oposición de usar el caso para hacer política y arañar votos. "Parece que al PSOE ahora no le interesa tanto la salud como atacar al Ejecutivo de Juanma Moreno", ha afeado el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz.

Responde así el popular a la acusación de la portavoz adjunta del grupo del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Férriz, que ha indicado este martes que el presidente de la Junta debe pagar "en las urnas y en los juzgados" por "poner en riesgo vidas" de andaluces como consecuencia del "colapso" generado en el sistema sanitario público de la comunidad autónoma durante sus años de gobierno.

Férriz ha recordado, además, que "el Defensor del Pueblo también ha decidido iniciar una investigación de oficio ante este escándalo sin precedentes de la sanidad andaluza".

"Y las mujeres afectadas están planteando una denuncia colectiva", según ha puesto de relieve también la representante del PSOE-A, que en este contexto ha tildado de "increíble" que Juanma Moreno "esté más preocupado en salvarse él que en salvar a las mujeres", según se desprende -ha abundado- de la "escalada de mentiras" iniciada por el Gobierno andaluz, que "no tienen fin".