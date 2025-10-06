La denuncia del Defensor del Paciente por los "errores" en el cribado de cáncer de mama llega a la Fiscalía andaluza

La Fiscalía Superior de Andalucía ha registrado la denuncia presentada por la asociación El Defensor del Paciente sobre los errores en el programa de cribado de cáncer de mama en esta comunidad y ya ha iniciado su estudio para decidir si abre o no las correspondientes diligencias.

El fallo en el cribado se centra en el protocolo a la hora de ofrecer los resultados y el retraso en la citación a las pacientes cuyas mamografías habían arrojado resultados sospechosos de tumor.

Ante las denuncias de algunas afectadas, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reaccionado reconociendo el error, aplicando cambios inmediatos en el protocolo y ordenando las llamadas una a una de 2.000 mujeres.

Fuentes del Ministerio Público han confirmado a EL ESPAÑOL que la referida denuncia se registró a finales de la pasada semana y ya está en reparto. No obstante, aún no se ha tomado ninguna decisión al respecto.

Tras recibir distintas quejas, la referida asociación solicitó a la Fiscalía Superior de Andalucía que investigara al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por la que considera una supuesta dejación de funciones en el marco del programa de detección precoz del cáncer de mama a través de cribado.

También el Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, anunció el viernes que iniciará una investigación de oficio tras los fallos detectados en el programa de cribado de cáncer de mama.

Por su parte, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama), colectivo que se ha encargado de canalizar los testimonios de numerosas afectadas, tiene previsto reunirse este martes por la tarde para conocer a las mujeres, identificarlas, saber cuántas son y, en su caso, adoptar las correspondientes medidas.

Esta asociación, que se reunió la semana pasada con la consejera de Salud, Rocío Hernández, y que en un reciente comunicado ha considerado lo ocurrido "una absoluta negligencia, que puede incluso tener consecuencias penales", baraja de esta forma una posible demanda judicial colectiva.